1 січня на Полтавщині потонула людина

1 січня у місті Миргород на Полтавщині у річці Хорол потонула людина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Подія сталася внаслідок нещасного випадку. Рятувальників на місце не викликали.
Зараз надзвичайники встановлюють причини та обставини ситуації.
Нагадаємо, станом на жовтень 2023 року на Полтавщині потонули 52 людини, з них 8 — діти.
*фото ілюстративне
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