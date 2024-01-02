1 січня на Полтавщині потонула людина

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1 січня у місті Миргород на Полтавщині у річці Хорол потонула людина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Подія сталася внаслідок нещасного випадку. Рятувальників на місце не викликали.

Зараз надзвичайники встановлюють причини та обставини ситуації.

Нагадаємо, станом на жовтень 2023 року на Полтавщині потонули 52 людини, з них 8 — діти.

*фото ілюстративне