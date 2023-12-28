У Полтаві судили серійного крадія пральних порошків

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У Полтаві чоловік кілька разів крав з магазину пральний порошок, і раз — жіночі рукавички. Київський районний суд Полтави 22 грудня виніс йому вирок.

Уродженець села Лозно-Олександрівка Білокуракінського району Луганської області вже був раніше судимим за крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, та за незаконне поводження зі зброєю. Останній раз, 28 серпня 2017 року, його засудили до 4 років позбавлення волі.

22 лютого 2023 року у магазині «Аврора», що знаходиться у Полтаві на вулиці Великотирнівська, 39А, він поцупив пральний порошок Persil tag1 вагою 5,4 кг, чим завдав ТОВ «Вигідна покупка» матеріальної шкоди на суму 577 гривень. На наступний день, 23 лютого, у тому ж магазині він та ще одна людина вкрали порошок для прання Savex Parfum Lock 2 в 1 Fresh вагою 4 кг, чим завдали ТОВ «Вигідна покупка» матеріальної шкоди на суму 367,63 гривні.

Пізніше, 28 лютого, у магазині «ЄВА» на вулиці Гожулівська, 4 у Полтаві, чоловік викрав чорні жіночі рукавички, чим завдав ТОВ «РУШ» матеріальної шкоди на суму 275 грн.

Обвинувачений у суді вину визнав у повному обсязі, розкаявся у вчиненому та розповів, що злочини вчинив через скрутне матеріальне становище. Як виявилося, один порошок та рукавички він продав, а виручені кошти витратив на придбання продуктів. Другий порошок вже повернув власнику. Чоловік просив врахувати його хворобливий стан, суворо не карати та не позбавляти волі.

Суд визнав чоловіка винним у крадіжці в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України) та призначив йому п`ять років позбавлення волі. Але потім суддя врахував те, що нині обвинувачений працює, має постійне місце проживання, а також негативне ставлення до вчиненого та позитивні погляди на майбутнє, звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання та обмежився 2 роками іспитового строку.

Вирок може бути оскаржено до Полтавського апеляційного суду через Київський районний суд Полтави протягом 30 днів з дня проголошення.