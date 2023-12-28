На Полтавщині зафіксували випадок кашлюку

Цього тижня у Лубенській громаді на Полтавщині виявили випадок кашлюку. Про це йдеться у повідомленні Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Кашлюк — це бактеріологічна хвороба дихальних шляхів. Вона є заразною та легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Захворювання супроводжує тривалий кашель протягом 4-8 тижнів.
Основними симптомами кашлюку є незначне підвищення температури, нежить та кашель, який згодом може перейти судомний.
Ускладнення кашлюку може викликати пневмонію.
Нагадаємо, на середину грудня медики прогнозували пік захворювання на коронавірус.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.