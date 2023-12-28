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Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині зафіксували випадок кашлюку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 216

 

Це захворювання дихальних шляхів виявили у Лубенській громаді

Цього тижня у Лубенській громаді на Полтавщині виявили випадок кашлюку. Про це йдеться у повідомленні Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Кашлюк — це бактеріологічна хвороба дихальних шляхів. Вона є заразною та легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Захворювання супроводжує тривалий кашель протягом 4-8 тижнів.

Основними симптомами кашлюку є незначне підвищення температури, нежить та кашель, який згодом може перейти судомний. 

Ускладнення кашлюку може викликати пневмонію.

Нагадаємо, на середину грудня медики прогнозували пік захворювання на коронавірус.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина кашлюк
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