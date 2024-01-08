Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів трьох груп крові

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 342

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі

Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів з першою негативною, четвертою негативною, третьою позитивною групами. Про це стало відомо від працівників установи. За здачу крові можна отримати гуманітарну допомогу, якщо у цей день вона є у наявності (буває не щодня).

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити;

жінкам приходити за 5 днів після закінчення менструації.

У медзакладі просять людей не приходити на натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.