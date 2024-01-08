Учні з Кременчука стали призерами Всеукраїнського конкурсу GENIUS Olympiad

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Учні із Кременчука стали призерами Всеукраїнського конкурсу «GENIUS Olympiad». Інформація про це оприлюднена на сайті Департаменту освіти Кременчуцької міської ради.

Серед кременчужан цьогорічними призерами стали:

Анна Ященко, учениця 9 класу ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум»;

Марія Антимонова, учениця 11 класу ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка;

Марія Плахотна, учениця 11 класу ліцею № 10 «Лінгвіст»;

Михайло Петрікей, учень 10 класу наукового ліцею «Політ»;

Ігор Герасимов, випускник гімназії № 2;

Анастасія Довбня, випускниця ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум»;

Аліна Олійникова, випускниця ліцею № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя;

Назар Сергієнко, випускник ліцею № 4 «Кремінь»;

Юлія Попадіна, випускниця наукового ліцею «Політ».

Також нагороди отримали педагоги, які підготували дітей для участі у конкурсі:

Олена Сьомик, Президентка Кременчуцького міського наукового товариства учнів-членів МАН України;

Сергій Дігтяр, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та біотехнологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Алла Сорвіна, вчитель біології Кременчуцького ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум»;

Юлія Перевалова, вчитель фізики Кременчуцької гімназії № 2.

Загалом протягом 2023 року обласна команда юних дослідників здобула 19 медалей.

Нагадаємо, цього року у Кременчуці переможці Малої академії науки та всеукраїнських олімпіад отримали стипендії та цінні подарунки.