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Кременчук, Освіта

Учні з Кременчука стали призерами Всеукраїнського конкурсу GENIUS Olympiad

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 186

 

Загалом із Полтавщини нагороди отримали 19 юних науковців

Учні із Кременчука стали призерами Всеукраїнського конкурсу «GENIUS Olympiad». Інформація про це оприлюднена на сайті Департаменту освіти Кременчуцької міської ради.

Серед кременчужан цьогорічними призерами стали:

  • Анна Ященко, учениця 9 класу ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум»;
  • Марія Антимонова, учениця 11 класу ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка;
  • Марія Плахотна, учениця 11 класу ліцею № 10 «Лінгвіст»;
  • Михайло Петрікей, учень 10 класу наукового ліцею «Політ»;
  • Ігор Герасимов, випускник гімназії № 2;
  • Анастасія Довбня, випускниця ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум»;
  • Аліна Олійникова, випускниця ліцею № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя;
  • Назар Сергієнко, випускник ліцею № 4 «Кремінь»;
  • Юлія Попадіна, випускниця наукового ліцею «Політ».

Також нагороди отримали педагоги, які підготували дітей для участі у конкурсі:

  • Олена Сьомик, Президентка Кременчуцького міського наукового товариства учнів-членів МАН України;
  • Сергій Дігтяр, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та біотехнологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
  • Алла Сорвіна, вчитель біології Кременчуцького ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум»;
  • Юлія Перевалова, вчитель фізики Кременчуцької гімназії № 2.

Загалом протягом 2023 року обласна команда юних дослідників здобула 19 медалей.

Нагадаємо, цього року у Кременчуці переможці Малої академії науки та всеукраїнських олімпіад отримали стипендії та цінні подарунки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Департамент освіти Кременчуцької міської ради
Теги: Кременчук МАН олімпіада нагородження
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