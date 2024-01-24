Поліція розшукала у Сумській області зниклу 17-річну мешканку Полтавщини

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 0

Поліціянти розшукали безвісти зниклу 17-річну мешканку Лохвицької громади Полтавської області в Сумській області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що про зникнення дівчини до поліції повідомили вчора, 23 січня, її батьки.

Поліціянти дізналися від подруги зниклої, що дівчина могла поїхати до знайомих, які мешкають у сусідній області. Тож, за 2 години неповнолітню знайшли.

З’ясувалося, що дівчина гостювала у селі Роменського району Сумської області. Увечері того ж дня розшуканій допомогли повернутися додому.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині безвісти зник чоловік, а згодом його розшукали мертвим в чагарниках, за 3 кілометри від його автомобіля, що знаходився в полі.