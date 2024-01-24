Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція розшукала у Сумській області зниклу 17-річну мешканку Полтавщини

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 0

 

Гостювала у селі Роменського району Сумської області

Поліціянти розшукали безвісти зниклу 17-річну мешканку Лохвицької громади Полтавської області в Сумській області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що про зникнення дівчини до поліції повідомили вчора, 23 січня, її батьки.

Поліціянти дізналися від подруги зниклої, що дівчина могла поїхати до знайомих, які мешкають у сусідній області. Тож, за 2 години неповнолітню знайшли.

З’ясувалося, що дівчина гостювала у селі Роменського району Сумської області. Увечері того ж дня розшуканій допомогли повернутися додому.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині безвісти зник чоловік, а згодом його розшукали мертвим в чагарниках, за 3 кілометри від його автомобіля, що знаходився в полі.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: безвісти зникла Полтавщина Сумська область розшукали
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх