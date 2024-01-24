Смерть дівчинки у кременчуцькому дитсадку: що відомо про перебіг цієї справи

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1 114

У квітні 2024 року має завершитись експертиза з безпеки життєдіяльності у справі смерті 4-річної дівчинки у дитячому садку внаслідок падіння дерева. Про це повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій на пресконференції 24 січня.

За його словами, без результатів цієї експертизи працювати над справою правоохоронці надалі не можуть.

— Справа відкрита за фактом, жодних підозр щодо посадових осіб немає, — заявив Євген Гладій.

Наразі триває судово-психологічна експертиза другої постраждалої дитини. Її результати будуть готові у січні-лютому цього року.

Що передувало

У жовтні 2021 року у дворі дитячого садочку №19 на двох дітей впало дерево під час штормового вітру. Від отриманих травм в лікарні загинула 4-річна Анастасія Німчина, внаслідок інциденту також постраждав 5-річний хлопчик.

Керівництво садка називає те, що сталося нещасним випадком. Мати загиблої дівчинки, 39-річна Світлана Німчина, впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності, а нещасним випадком виправдовують свою недбалість. Жінка каже, що керівництво садка не забезпечило інвентаризацію та належне обстеження дерев на території дитячого закладу, а віцемерка Ольга Усанова поставила свій підпис на акті вводу дитсадка в експлуатацію у 2021-2022 році.

Восени 2022 року жінка почала судитись з прокуратурою через бездіяльність правоохоронців. Світлана Німчина звернулась до Генпрокуратури, бо вважає, що справу затягують навмисно, аби закрити.