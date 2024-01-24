На станції «швидкої» у Кременчуці вже 12 років дуже бракує лікарів. Інтерв'ю з директором Ігорем Дубницьким

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 366

У бесіді з очільником кременчуцької екстренки ТЪ говорив про низькі зарплати та побачив, у яких умовах на зміні працюють медики

«Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв інтерв’ю у директора Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги Ігоря Дубницького. Говорили про низькі зарплати, дефіцит лікарів, а також ТЪ побачив, у яких умовах на зміні працюють медики.

Директор розповів, що зміна на «швидкій» триває добу, потім співробітники мають три вихідні. На зміні працює 13-15 бригад, а загалом їх на станції — 56.

Усі виклики йдуть через централізовану диспетчерську у Полтаві, така практика існує зараз як в Україні, так і у світі. Кожен дзвінок записується, тож якщо хтось поскаржиться, що з ним погано говорили, розмову можна буде переслухати. Автомобілі швидкої допомоги обладнанні GPS-треками для відстеження.

Ігор Дубницький пояснив, що взимку кількість викликів зазвичай більша, ніж влітку — і це дає додаткове навантаження на бригади:

— Це пов’язано з погодними умовами: люди застуджуються, падають, отримують травми.

У літній період за добу одна бригада має 5-6 виїздів, а взимку — 8.

Про зарплати

На наше запитання, чому у медиків швидкої медичної допомоги у Кременчуці одна з найнижчих заробітних плат в Україні, Ігор Дубницький відповів, що не є розпорядником коштів, а зарплата надається така, як вказано у постанові Кабінету Міністрів № 28. Тобто 13,5 тисяч грн отримує середній медичний персонал і 20 тисяч грн — лікарі. Також він додав: аби платити вищу зарплату, потрібні гроші, а їх немає. Можливо, в інших областях з цим допомагає місцева влада. Раніше і Кременчуцькій станції екстреної медичної допомоги матеріально допомагало місто. А коли медзаклад перейшов у підпорядкування області, це закінчилося.

Ігор Дубницький нагадав, що у Полтавському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провели аудит, і порушень у нарахуваннях зарплат не виявили. Про результати можна почитати ТУТ.

— До цієї постанови у людей були надбавки. Це і Полтава розуміє, що людей зрівняли — припустимо, чоловік, який відпрацював 25 років, і чоловік, який прийшов після інтернатури, отримують однаково. Обіцяють, що будуть розв'язувати це питання, будемо мати надію.

Ігор Дубницький розповів, що прибрали надбавки за категорію, за кількість років, які медик пропрацював саме на станції швидкої допомоги.

За його словами, наприкінці 2023 року працівникам Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги виплатили матеріальну допомогу для покращення соціально-побутових умов, а також матеріальну допомогу на оздоровлення, коли хтось зі співробітників йшов у відпустку. Обидві виплати — у сумі посадового окладу. У 2022 році такі матеріальні допомоги працівники не отримували через брак коштів.

Про відкриті вакансії

Ігор Дубницький каже, що на станції вже 12 років дуже бракує лікарів. Наразі їх працює всього 3-4 у зміні, а має бути хоча б 7-8. І це становитиме лише 50% від необхідного, адже у зміні зазвичай задіяні 14 бригад, і у кожній має бути лікар.

— Лікарі не поспішають у нас працювати. Якось краще прийти у відділення, надягти білий халат, перевзутися, не бігати по поверхах. У нас не знаєш, на що ти виїжджаєш. Скільки у нас лікарям і погрожували, і ображали їх, — каже Ігор Дубницький.

На наше запитання, як у такому разі формуються бригади, Ігор Дубницький відповів, що тоді їх комплектують фельдшерами, яких в установі вистачає.

Про умови роботи

У «Телеграфа» була інформація, що у Кременчуці у машинах «швидкої» блокують бічні двері. Співробітники жаліються, бо не можуть виходити через них, і це створює незручності у роботі. Ігор Дубницький пояснив, що двері в машинах ламаються, бо ставлення самих співробітників до автомобілів залишає бажати кращого:

— Там система дверей непроста — треба закрити, припідняти. А у нас бувають випадки, коли іноді й ногами відчиняють, — відповів він та додав, що наразі двері в автомобілях вже не блокують.

Також ми запитали, чи відправляють співробітників на курси, аби вони могли поліпшити свої знання та навички.

— Відправляємо на курси, проводимо навчання тут, приїжджають інструктори з надання екстреної медичної допомоги й проводять заняття з усіма. Але ж треба ходити. У нас основна частина (співробітників — ред.) ходить, а деякі є, що вони «все знають». Минулий тренінг був наприкінці того року. У нас ще курси проводить медичний коледж. Також ми направляємо (співробітників — ред.) на курси й в Полтаву, якщо треба, то і в Харків. Це безоплатні курси.

Наш співбесідник розповідає, що навчають не лише співробітників, а й населення: проводять курси на підприємствах, у школах та бібліотеках, а також на самій станції:

— Якщо щось трапилося, навчаємо, що потрібно робити, як провести штучне дихання, закритий масаж серця, як зупинити кровотечу, якщо було якесь поранення. Минулого року ми проводили багато курсів.

Крім того, під час свого візиту на Кременчуцьку станцію екстреної медичної допомоги ми побачили, у яких умовах перебувають медики, коли вони не на виклику.

— Ми повинні відпочивати без права сну. Але ми пішли назустріч — у кожного є своє ліжко, постільна білизна. Є кімнати для водіїв, фельдшерів та лікарів, — пояснює Ігор Дубницький.

Але співробітник не може на зміні роздягтися і лягти спати, бо коли надходить виклик, бригада мусить виїхати за 2-3 хвилини.

Сюди надходять виклики

Тут бригадам збирають медикаменти на виклик

Їдальня

Автопарк

Також ми попитали в Ігоря Дубницького, чи й досі бригадам не можна повертатися на станцію і вони мають чекати наступного виклику деінде. На це очільник станції відповів, що зараз вже такого немає, це скасували:

— У Крюкові знаходяться дві бригади, там нормальні умови — є приміщення, ліжка, холодильник, мікрохвильова піч. Нам же треба якось обслуговувати хворих. Якщо перекриють міст чи з ним щось станеться, ми ж вже нікуди не дінемося.

Раніше такий же пункт, де працівники «швидкої» могли перечекати під час відсутності викликів, був і на Молодіжному (два бокси в інфекційному відділенні колишньої 4 лікарні, яку зараз приєднали до ЛІЛ «Кременчуцька»). Але під час пандемії коронавірусу його зняли, бо там відкрили реанімаційний блок для ковідних хворих. Зараз ведуться перемовини, аби найближчим часом дві бригади почали чергувати на території Кременчуцької лікарні планового лікування (колишня центральна районна лікарня), що знаходиться на проспекті Полтавському.

Раніше ми писали про скаргу чоловіка: у Кременчуці «швидка» їхала до його матері 40 хвилин, і та померла. Через скільки часу на певні виклики має прибути карета екстреної медичної допомоги, читайте у цьому матеріалі.