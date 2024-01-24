На Полтавщині поліціянти розшукали безвісти зниклу 16-річну дівчину

Сьогодні, 24 січня, близько 10.00, у селі Остап'є Решетилівської громади Полтавської області безвісти зникла 16-річна дівчина. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Впродовж пів години місцезнаходження дівчини вдалося встановити. Вона знаходилася в одному із будинків села, в якому тимчасово ніхто не проживає.
З дівчиною все добре, її повернули додому.
Наразі ювенальна превенція з’ясовує обставини даної події.
Нагадаємо, що вчора на Сумщині знайшли безвісти зниклу 17-річну жительку Полтавської області.
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