На Полтавщині поліціянти розшукали безвісти зниклу 16-річну дівчину

Сьогодні, 20:57 Переглядів: 435

Сьогодні, 24 січня, близько 10.00, у селі Остап'є Решетилівської громади Полтавської області безвісти зникла 16-річна дівчина. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Впродовж пів години місцезнаходження дівчини вдалося встановити. Вона знаходилася в одному із будинків села, в якому тимчасово ніхто не проживає.

З дівчиною все добре, її повернули додому.

Наразі ювенальна превенція з’ясовує обставини даної події.

Нагадаємо, що вчора на Сумщині знайшли безвісти зниклу 17-річну жительку Полтавської області.