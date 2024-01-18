Чоловік поскаржився, що у Кременчуці «швидка» їхала до його матері 40 хвилин, і та померла

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 1 823

Також він обурюється тим, що його матері стало зле неподалік лікарні планового лікування, але ніхто з медзакладу не вийшов на допомогу

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся читач Сергій та розповів, що швидка медична допомога їхала до його матері, якій стало зле посеред вулиці, 40 хвилин, і та померла.

Ситуація сталася 8 листопада 2023 року на проспекті Полтавському у районі лікарні планового лікування (колишня центральна районна лікарня) та супермаркету «Маркетопт». Мати Сергія Олександра йшла у магазин, їй стало зле; перехожі викликали «швидку». За словами Сергія, карета швидкої допомоги їхала до жінки 40 хвилин, це він знає зі слів людей, які були там. Сам Сергій живе у селі побіля Диканьки, а його брат, який мешкає разом з матір’ю, на той момент був на роботі. Коли «швидка» прибула на місце, медики почали заносити 76-річну жінку в автівку і, за словами Сергія, вона померла через проблеми з серцем.

Чоловік обурюється, що «швидка» їхала так довго. А також тим, чому з лікарні планового лікування ніхто не вийшов, щоб допомогти його матері, яка знаходилася біля медзакладу.

За коментарем «ТелеграфЪ» звернувся до директора Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги Ігоря Дубницького. Він спростував той факт, що карета «швидкої» їхала до пацієнтки 40 хвилин і показав авторці цього матеріалу картку виїзду, яку бригада швидкої допомоги оформлювала після виклику.

Як видно зі світлини, у картці вказано, що виклик надійшов об 11.32, бригада виїхала об 11.35, а на місці була о 11.49 — тобто за 14 хвилин. Коли медики приїхали, жінка була без свідомості, і до смерті до тями не прийшла.

— Зі слів перехожих, вона йшла, стало погано, втратила свідомість і похилилася на дерево, — каже Ігор Дубницький.

Також до документа було підкріплено кілька кардіограм, які зробили жінці. Першу медики зробили об 11.54, останню — о 12.24, перед тим, як настала смерть. На запитання, чому бригада не шпиталізувала пацієнтку, Ігор Дубницький відповів, що для того, щоб перевозити людину до лікарні, потрібно спочатку стабілізувати її стан. За його словами, перехожі допомогли занести жінку в автомобіль, там їй надали допомогу у повному обсязі. А коли у неї сталася зупинка серця, під час реанімаційних заходів медики їй зробили ін'єкції адреналіну за схемою, також провели штучне дихання та непрямий масаж серця. Та врятувати пацієнтку не вдалося.

Також редакція зателефонувала до Кременчуцької лікарні планового лікування, щоб дізнатися, чи надходила до медичного закладу 8 листопада 2023 року інформація, що жінці стало зле біля лікарні. Директорка медзакладу Людмила Мигаль каже, що якщо у лікарні б знали про ситуацію, то реакція з боку медичної спільноти була б:

— Якби хтось заходив, то, звичайно, допомогли б. Людині погано — то покладуть, і тиск поміряли б, І кардіограму зняли б. Такого у нас немає, щоб зверталися, а хтось (із медиків — ред.) переступив і пішов далі.

Вона додала, що коли до її установи приходять безхатченки або люди у стані алкогольного сп’яніння, то і їм не відмовляють у допомозі — поять чаєм, дозволяють покупатися та переночувати.

Після цього Людмила Мигаль перенаправила ТЪ у приймальне відділення лікарні планового лікування. Там редакції повідомили, що усі звернення до приймального відділення фіксуються у спеціальному журналі. Проте у той день, коли померла мати Сергія, таких звернень не реєстрували, записів немає у журналі, тож у лікарні не знали про випадок, який трапився з Олександрою.

Роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я

У вересні 2022 року вебпортал органів виконавчої влади України опублікував роз’яснення Міністерства охорони здоров’я, за скільки має приїхати «швидка». Питання доїзду бригади «екстренки» регулюється постановою Кабінету Міністрів № 1271.

Відповідно до неї, всі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділяються на:

критичні — супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати;

екстрені — супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами дихання;

неекстрені — пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану;

непрофільні — стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці.

На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений — за 20 (судячи з симптомів, які мала мати Сергія, та наявних критеріїв, її випадок був екстреним).

На неекстрені або непрофільні виклики медики «швидкої» не виїжджають. Водночас у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. Щодо непрофільного, то пацієнта можуть проконсультувати за телефоном.

*Сфотографовані фрагменти документів, щоб не розкривати персональні дані пацієнтки