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Кременчук, Освіта

Кременчуцький національний університет став членом Європейської асоціації університетів

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 216

 

Це надасть студентам вишу нові можливості для наукової співпраці з європейськими колегами, дослідницької діяльності, участь у міжнародних проєктах, академічних обмінах тощо

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського отримав статус члена Європейської асоціації університетів. Про це повідомляє пресслужба вишу на офіційному сайті.

 

Заявку на індивідуальне членство в асоціації університет подав ще у грудні 2022 року. Також із рекомендаційним листом до президента ЄАУ звертався голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. 

У 2023 році Рада Європейської асоціації університетів ухвалила позитивне рішення та надала КрНУ звання дійсного члена асоціації.

Попередньо університет пройшов перевірку на відповідність певним вимогам. Аналізувалися наукова та освітня діяльність вишу, його науково-педагогічний потенціал. Також, за повідомленням пресслужби університету, значну роль у набутті членства відіграло і міжнародне визнання університету.

Членство в ЄАУ відкриває перед Кременчуцьким національним університетом нові можливості для наукової співпраці з європейськими колегами, дослідницької діяльності, академічних обмінів тощо. 

До складу Європейської асоціації університетів входять понад 850 вузів та національних конференцій ректорів із 49 країнах Європи. ЄАУ відіграє вирішальну роль у Болонському процесі та у впливі на політику ЄС щодо вищої освіти, досліджень та інновацій.

Нагадаємо, Кременчуцький національний університет посів 14 місце у міжнародному рейтингу серед українських вишів. Також ректор університету Михайло Загірняк потрапив до переліку найцитованіших науковців світу, а викладачка вишу Олена Кобильська отримала премію Верховної Ради України для молодих вчених.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
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