У Кременчуці в одній із квартир знайшли мертвого чоловіка

Вчора, 17 січня, працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій стало відомо, що у Кременчуці, на вулиці Перемоги господар однієї з квартир не відчиняв двері. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.
За допомогою шансового інструменту та електричної кутової шліфмашини рятувальники потрапили через вхідні двері до квартири. У ній знайшли мертвого господаря.
На місці працювали рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, що 2 грудня на Миргородщині у пожежі загинув чоловік.
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