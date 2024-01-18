У Кременчуці в одній із квартир знайшли мертвого чоловіка

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Вчора, 17 січня, працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій стало відомо, що у Кременчуці, на вулиці Перемоги господар однієї з квартир не відчиняв двері. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

За допомогою шансового інструменту та електричної кутової шліфмашини рятувальники потрапили через вхідні двері до квартири. У ній знайшли мертвого господаря.

На місці працювали рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.