Вночі на Кременчуччині сталася смертельна ДТП (доповнено)

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Сьогодні вночі, 18 січня, о 00.33, на автодорозі Кременчук-Золотоноша поблизу села Липове Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Держаної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що зіткнулися легковий автомобіль Toyota РАВ 4 та вантажний автомобіль DAF.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента демонтували праві двері автомобіля Toyota та дістали загиблу 59-річну пасажирку.

На місці працювали рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста.

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За інформацією пресслужби поліції Полтавщини, легковим автомобілем керував 63-річний чоловік, а вантажівкою – 48-річний чоловік.

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, що 16 січня, на Полтавщині зіткнулися автомобіль ВАЗ-2114 та ВАЗ-2105, яким керував 36-річний чоловік. Внаслідок ДТП 30-річна пасажирка ВАЗ-2105 та 6-річний пасажир ВАЗ-2114 отримали травми, їх госпіталізували.