На Кременчуччині горів нежитловий будинок

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Попередня причина займання — необережність під час куріння

Вчора, 17 січня, о 20.39, на вулиці Миру у селі Семенівка Кременчуцького району сталася пожежа у нежитловому будинку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 21.20. Вогонь знищив сміття та речі, які були у будівлі, та одні дерев’яні двері.

Травмованих та загиблих немає.

На місці працювали рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста.

Попередня причина виникнення пожежі, за даними рятувальників, — необережність під час куріння.

Нагадаємо, що 7 січня у селі Чечелеве поблизу Кременчука горіла лазня. У вогні згоріли речі, що знаходилися в приміщенні, також пошкоджено внутрішнє оздоблення — стіни та двері. Саму будівлю та господарську споруду, що знаходилася поблизу, пожежникам вдалося врятувати.