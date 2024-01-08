У селі під Кременчуком горіла лазня

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7 січня у селі Чечелеве поблизу Кременчука горіла лазня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними надзвичайників, у вогні згоріли речі, що знаходилися в приміщенні, також пошкоджено внутрішнє оздоблення — стіни та двері. Саму будівлю та господарську споруду, що знаходилася поблизу, пожежникам вдалося врятувати.

З вогнем боролися рятувальники одного відділення 15 державної пожежно-рятувальної частини та Кам’янопотоківська місцева пожежна охорона, а також 1 вогнеборець Кам’янопотоківської добровільної пожежної охорони.

Наразі надзвичайники з’ясовують причини та обставини пожежі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині після ліквідації пожежі у приватному будинку знайшли тіла двох пенсіонерів.