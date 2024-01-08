У центрі Кременчука горів автомобіль

7 січня близько 15.15 на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці горів легковий автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
О 15.25 надзвичайники пожежу локалізували, а о 15.30 — ліквідували.
Від вогню знищені електродроти автомобіля, частково постраждали капот та передній бампер.
Постраждалих внаслідок пожежі немає.
Гасили вогонь 4 надзвичайники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, залучивши один пожежний автомобіль.
Вогнеборці з’ясовують причини та обставини пожежі.
*фото ілюстративне
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