У Кременчуцькій бібліотеці-філії №4 імені І. Приходька відбудеться захід, присвячений 115-ій річниці з дня народження української народної художниці Марії Примаченко. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомтла виконувачка обов'язків директора Кременчуцької міської публічної бібліотеки Тетяна Майдак.
Захід відбудеться 11 січня об 11.00 за адресою: вулиця І. Приходька, 37.
На відвідувачів чекають ознайомлення з біографією художниці та перегляд відео про її видатні роботи.
Вхід на захід вільний.
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