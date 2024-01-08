У Кременчуці відбудеться захід, присвячений 115-ій річниці з дня народження Марії Примаченко (афіша)

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 101

У Кременчуцькій бібліотеці-філії №4 імені І. Приходька відбудеться захід, присвячений 115-ій річниці з дня народження української народної художниці Марії Примаченко. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомтла виконувачка обов'язків директора Кременчуцької міської публічної бібліотеки Тетяна Майдак.

Захід відбудеться 11 січня об 11.00 за адресою: вулиця І. Приходька, 37.

На відвідувачів чекають ознайомлення з біографією художниці та перегляд відео про її видатні роботи.

Вхід на захід вільний.



