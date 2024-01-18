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«Майже 6 мільйонів збитків», — Пронін про викриття корупційної схеми у міській лікарні Глобиного (доповнено)

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 373

  

Йдеться про ремонт укриття та модернізацію лікарняної котельні

У результаті аудиту Глобинської міської лікарні робочою групою Полтавської облвійськадміністрації «Прозорість та підзвітність» правоохоронці відкрили кримінальне провадження, трьом громадянам повідомили про підозру, пише у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін.

«Бюджетні кошти виділяли для розвитку й підтримки міської лікарні. Переможцями тендерів ставали «дружні» субʼєкти господарювання, за що потім підрядники надавали учасникам схеми «відкати». Лише один із підрядників «віддячив» сумою в 1,2 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Загалом же сума збитків склала 5 мільйонів 900 тисяч гривень.

Нагадаємо, 28 грудня директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського було затримано на підставі підозри у хабарництві. Нагадаємо, з електронної системи Prozorro «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що модернізацією котельні займалась будівельна фірма «Укрпроммонтаж». На Clarity project вказано, що загалом фірма і Глобинська лікарня уклали між собою 5 договорів на понад 12 млн грн.

За інформацією Полтавської обласної прокуратури, повідомлення про підозру крім головлікаря отримали депутат Глобинської міської ради та керівник будівельного товариства із Сум.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За інформацією прокуратури, підрядник та головлікар Ігор Балаховський скористалися своїм правом на внесення застави. У реєстрі справ Октябрського районного суду міста Полтава йдеться, що сума застави за Ігоря Балаховського становить 241 560 грн. Директора відсторонили від посади. 

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: хабар Глобинська міська лікарня
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