28 грудня директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського затримали за підозрою в хабарництві з підрядником, що займався облаштуванням укриття в медзакладі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів адвокат та ексзаступник голови Глобинської районної державної адміністрації Володимир Молодчин.
Національна поліція Полтавської області розпочала кримінальне провадження щодо модернізації котельні Глобинської лікарні. Вартість роботи складає 2 млн грн, повідомив начальник Полтавської обласної адміністрації Філіп Пронін 29 грудня.
У коментарі ТЪ пресслужба Кременчуцького райуправління поліції зазначила, що усю інформацію щодо цієї справи оприлюднять згодом.
З електронної системи Prozorro стало відомо, що модернізацією котельні займалась будівельна фірма «Укрпроммонтаж». На Clarity project вказано, що загалом фірма і Глобинська лікарня уклали між собою 5 договорів на понад 12 млн грн. На облаштування укриття фірма загалом взяла понад 10 млн грн.
Уточнено:
За попередньою інформацією, саме директор отримав хабар від підрядника, уточнив адвокат.
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