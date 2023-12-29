Директора Глобинської лікарні підозрюють у хабарництві — адвокат (уточнено)

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Лікарня та фірма уклали договорів на понад 12 млн грн

28 грудня директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського затримали за підозрою в хабарництві з підрядником, що займався облаштуванням укриття в медзакладі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів адвокат та ексзаступник голови Глобинської районної державної адміністрації Володимир Молодчин.

Національна поліція Полтавської області розпочала кримінальне провадження щодо модернізації котельні Глобинської лікарні. Вартість роботи складає 2 млн грн, повідомив начальник Полтавської обласної адміністрації Філіп Пронін 29 грудня.

У коментарі ТЪ пресслужба Кременчуцького райуправління поліції зазначила, що усю інформацію щодо цієї справи оприлюднять згодом.

З електронної системи Prozorro стало відомо, що модернізацією котельні займалась будівельна фірма «Укрпроммонтаж». На Clarity project вказано, що загалом фірма і Глобинська лікарня уклали між собою 5 договорів на понад 12 млн грн. На облаштування укриття фірма загалом взяла понад 10 млн грн.

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За попередньою інформацією, саме директор отримав хабар від підрядника, уточнив адвокат.