Європейський суд з прав людини втретє визнав незаконним тримання під вартою Ігоря Куника

Його затримали у кримінальному провадженні за фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва
Європейський суд з прав людини прийняв третє рішення за заявою Ігоря Куника, яким в третє визнав незаконним тримання заявника під вартою.
Ігоря Куника затримали 2 вересня 2014 року у кримінальному провадженні за фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Загальний срок тримання під вартою — 9 років і 4 місяці.
Нагадаємо, кримінальна справа, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 9 років.
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