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Надзвичайні новини, Вбивство мера Олега Бабаєва

Європейський суд з прав людини втретє визнав незаконним тримання під вартою Ігоря Куника

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 651 Коментарів: 1

 

Його затримали у кримінальному провадженні за фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва

Європейський суд з прав людини прийняв третє рішення за заявою Ігоря Куника, яким в третє визнав незаконним тримання заявника під вартою.

Ігоря Куника затримали 2 вересня 2014 року у кримінальному провадженні за фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Загальний срок тримання під вартою — 9 років і 4 місяці.

Нагадаємо, кримінальна справа, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 9 років.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: судова справа судове рішення Ігор Куник вбивство
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Коментарі: 1

739
Andron777:
Сьогодні, 13:41

Цікаво, хто ж за всі ці хороводи з судами платить і чим все це закінчиться? 


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