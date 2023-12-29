Європейський суд з прав людини втретє визнав незаконним тримання під вартою Ігоря Куника

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 651 Коментарів: 1

Його затримали у кримінальному провадженні за фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва

Європейський суд з прав людини прийняв третє рішення за заявою Ігоря Куника, яким в третє визнав незаконним тримання заявника під вартою.

Ігоря Куника затримали 2 вересня 2014 року у кримінальному провадженні за фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Загальний срок тримання під вартою — 9 років і 4 місяці.