Зміни в Регламенті: які правки хотіли внести і що кременчуцькі депутати підтримали

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 191

28 грудня на сесії міської ради Кременчука депутати підтримали зміни в Регламенті — більшість з них стосуються дистанційної роботи можновладців. Зокрема, на засіданні розглянули кілька правок міського голови Віталія Малецького і депутатки Лариси Гориславець.

Що підтримали і відхилили: головне

Очільник Кременчуцької громади запропонував змінити частину пункту про системи голосування і не уточнювати, за допомогою чого депутати можуть голосувати. У Регламенті вказали лише основну систему, якою будуть користуватись депутати — «Голос», а замість Viber, Watsap, Zoom та т.п. скоротили до «інші програмні продукти, визначені розпорядженням міського голови про проведення дистанційного засідання».

Відповідне рішення підтримала більшість депутатів.

Правка Лариси Гориславець про те, щоб депутати, які беруть участь у засіданні сесії дистанційно, вмикали камери, не набрала достатню кількість голосів можновладців. Пропозицію щодо реєстрації медіа в системі «Голос» також відхилили.

— Ми не впевнені в тому, що офіційний журналіст після того, як ми попросимо вийти, вимкнутись під час розгляду питань з блоку закритих, це зробить, — сказав міський голова.

Нагадаємо, вчора міськрада вирішала публікувати відеотрансляцію відкритої частини засідання.