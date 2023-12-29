Зміни в Регламенті: які правки хотіли внести і що кременчуцькі депутати підтримали

28 грудня на сесії міської ради Кременчука депутати підтримали зміни в Регламенті — більшість з них стосуються дистанційної роботи можновладців. Зокрема, на засіданні розглянули кілька правок міського голови Віталія Малецького і депутатки Лариси Гориславець.
Очільник Кременчуцької громади запропонував змінити частину пункту про системи голосування і не уточнювати, за допомогою чого депутати можуть голосувати. У Регламенті вказали лише основну систему, якою будуть користуватись депутати — «Голос», а замість Viber, Watsap, Zoom та т.п. скоротили до «інші програмні продукти, визначені розпорядженням міського голови про проведення дистанційного засідання».
Відповідне рішення підтримала більшість депутатів.
Правка Лариси Гориславець про те, щоб депутати, які беруть участь у засіданні сесії дистанційно, вмикали камери, не набрала достатню кількість голосів можновладців. Пропозицію щодо реєстрації медіа в системі «Голос» також відхилили.
Нагадаємо, вчора міськрада вирішала публікувати відеотрансляцію відкритої частини засідання.
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