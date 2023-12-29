Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Політика

Зміни в Регламенті: які правки хотіли внести і що кременчуцькі депутати підтримали

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 191

 

Міськрада публікуватиме відеотрансляцію відкритої частини засідання

28 грудня на сесії міської ради Кременчука депутати підтримали зміни в Регламенті — більшість з них стосуються дистанційної роботи можновладців. Зокрема, на засіданні розглянули кілька правок міського голови Віталія Малецького і депутатки Лариси Гориславець. 

Що підтримали і відхилили: головне

Очільник Кременчуцької громади запропонував змінити частину пункту про системи голосування і не уточнювати, за допомогою чого депутати можуть голосувати. У Регламенті вказали лише основну систему, якою будуть користуватись депутати — «Голос», а замість Viber, Watsap, Zoom та т.п. скоротили до «інші програмні продукти, визначені розпорядженням міського голови про проведення дистанційного засідання».

Відповідне рішення підтримала більшість депутатів.

Правка Лариси Гориславець про те, щоб депутати, які беруть участь у засіданні сесії дистанційно, вмикали камери, не набрала достатню кількість голосів можновладців. Пропозицію щодо реєстрації медіа в системі «Голос» також відхилили. 

— Ми не впевнені в тому, що офіційний журналіст після того, як ми попросимо вийти, вимкнутись під час розгляду питань з блоку закритих, це зробить, — сказав міський голова.

Нагадаємо, вчора міськрада вирішала публікувати відеотрансляцію відкритої частини засідання.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці змінять Регламент міськради: як це вплине на відкритість та ефективність роботи влади

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: сесія регламент депутати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх