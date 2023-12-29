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Топ новина, Кременчук, Спорт

Внаслідок ракетного обстрілу загинув тренер з баскетболу з Кременчука Віктор Кобзистий

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 1 395

 

Чоловік загинув під час ранкового обстрілу Львова

У Львові через російське бомбардування загинув відомий баскетболіст з Кременчука Віктор Кобзистий. Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін. 

– Сьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним, – повідомив Антон Нікулін.

Після завершення професійної кар'єри відомий у минулому баскетболіст Віктор Кобзистий займався широким спектром роботи: був президентом БК «Кремінь», а також працював директором дитячо-юнацької спортивної школи. Займався не лише розвитком баскетболу, а також інших видів спорту. Останнім часом очолював жіночу команду «Динамо».

 

Кременчужанин Віктор Кобзистий очолив київське «Динамо»
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Загалом через ракетну атаку російської армії у Львові загинула одна людина. Також наразі відомо про 17 поранених. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, влучання відбулось у будинок на вулиці Хоткевича.
На момент ракетної атаки люди перебували в домівках, розповіли в ОВА. Більшість зазнала поранень через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.
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Автор: Альона Душенко
Теги: баскетбол Кремінь Віктор Кобзистий
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