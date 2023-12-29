Внаслідок ракетного обстрілу загинув тренер з баскетболу з Кременчука Віктор Кобзистий

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 1 395

Чоловік загинув під час ранкового обстрілу Львова

У Львові через російське бомбардування загинув відомий баскетболіст з Кременчука Віктор Кобзистий. Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

– Сьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним, – повідомив Антон Нікулін.

Після завершення професійної кар'єри відомий у минулому баскетболіст Віктор Кобзистий займався широким спектром роботи: був президентом БК «Кремінь», а також працював директором дитячо-юнацької спортивної школи. Займався не лише розвитком баскетболу, а також інших видів спорту. Останнім часом очолював жіночу команду «Динамо».

Загалом через ракетну атаку російської армії у Львові загинула одна людина. Також наразі відомо про 17 поранених. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, влучання відбулось у будинок на вулиці Хоткевича.