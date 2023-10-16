Кременчужанин Віктор Кобзистий очолив київське «Динамо»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 260

Тренер з баскетболу Віктор Кобзистий очолив жіночу команду «Динамо» Київ. Кременчужанин уже дебютував в офіційних матчах Суперліги з командою, яка є найбільш титулованою в чемпіонаті України серед жінок (9-разові чемпіони України).

Про плани на сезон та особливості роботи з жіночою командою «Кременчуцький Телеграф» розпитав наставника «Динамо» Віктора Кобзистого.

Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Виступав за національну збірну, грав за «Нафтохімік» (Кременчук), ЦСКА-Ріко Київ, «Азовмаш» Маріуполь, «Дніпро» та «Будівельник» Київ. Чемпіон України (2011), віцечемпіон України (2010), учасник двох чемпіонатів Європи (2001, 2005) та двох Універсіад (2003, 2005). На тренерському містку двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014), володар Кубка Суперліги (2012)та Кубку України (2013). Президент баскетбольного клубу «Кремінь» з 2015 до 2020 року.

Ексклюзивно нашому виданню «Кременчуцький Телеграф» наставник київської команди Віктор Кобзистий зізнався, що неочікувано отримав пропозицію очолити «Динамо». Він, не вагаючись, погодився тренувати жіночу команду. Йому за місяць довелося закласти базу.

— Минулий сезон команда пропустила у зв’язку з війною. Зараз йде відродження спортивного руху «Динамо».

— Вікторе, які цілі перед командою ставите на сезон?

— Ставимо чемпіонські завдання. У цьому сезоні будемо боротися за якнайвищі місця, а наступного — маємо добре підготувати саме бюджет, і там вже однозначно будуть чемпіонські амбіції.

«Динамо» — легендарний баскетбольний жіночий клуб. Багаторазовий володар кубка, базова команда, яка давала гравців у національну збірну України (коли у 1995 році жіноча збірна стала чемпіоном Європи та у 1996 році змагалася на Олімпіаді в Атлантиці.

— Чи є в складі «зірки»?

— Поки нема, ведемо перемовини. Чому така велика проблема? Якщо для чоловіків кордон закритий і ті, хто залишилися в Україні на початок війни, вони так і залишились, то у дівчат зовсім інша ситуація. Багато дівчат з «Динамо» працевлаштувалися в Італії, Латвії, Іспанії, Німеччині. Зараз намагаємося повернути, але всі розуміємо, що дуже важко це зробити під час війни.

Ще є такий момент, що ФІБА на початок повномасштабної війни дозволив, що контракти українських клубів не мають юридичної сили. Тобто, якщо гравець хоче, то може в будь-який момент покинути склад команди й в Європі не треба дозволу клубу, щоб гравець перепідписав новий контракт. Для нас це зробили з гуманних почуттів.

Ми зараз намагаємося зробити все можливе для дівчат, щоб вони добре почувалися в Києві, могли готуватися і давати результати.

— Чи важко знаходити спільну мову з дівчатами? Бо ви в основному працювали в чоловічому колективі.

— Ні, якщо ти поважаєш гравця, якщо віддаєш душу на тренуванні, й нема питання, чи чоловік, чи жінка.

Навпаки, дуже приємно, коли після тренування керівництво клубу сказало: «Вікторе, всім сподобалося, дівчата в захваті».

Коли заснував «Кремінь», то тимчасово міг замінити Федорова або Піча, коли проводили дитячі тренування, Вищої ліги, Суперліги. І навіть у Львові, замінюючи того ж Федорова, коли в нього накладалися змагання, то було так, день-два, фрагментарно.

Трохи було хвилювання, бо я писав план тренування, перше тренування, презентація, презентація складу, керівництва, презентація на майбутнє. В принципі все пройшло добре і дуже приємно, коли дівчата скучили за баскетболом, і коли повертається баскетбол до Києва, до України, і ми можемо розраховуватися на ще одну команду Суперліги.

«Динамо» першим вело у рахунку, проте поступилося на виїзді

У Суперлізі грають 6 команд:

Франківськ-Прикарпаття (Івано-Франківськ)

ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. (Одеса)

Рівне-ОШВСМ

Київ-Баскет

Вінниця-Медуніверситет

Динамо-УДУ ім. М. П. Драгоманова (Київ)

Цими вихідними, 14 та 15 жовтня, Динамо-УДУ ім. М. П. Драгоманова зіграв з Франківськ-Прикарпаття. Підопічні Віктора Кобзистого двічі першими відкривали рахунок, проте поступилися чинним чемпіонкам Суперліги.

Франківськ-Прикарпаття (Зб.Івано-Франківської обл) — Динамо -УДУ ім. М. П. Драгоманова 82:71

Франківськ-Прикарпаття: Кононученко 27 — 3 втрати, Лапхан 18 + 5 передач, Панчук 7 + 7 підбирань, Молова 15 + 10 підбирань + 4 передачі + 5 перехоплень, Алексейчик 4 + 4 передачі — 3 втрати — старт; Гвiчiанi 6, Шепелюк 3, Бугайова 2

Динамо-УДУ: Мікульська 16, Тихонова 3, Ябурова 6 — 6 втрат, Космач 25 + 8 підбирань, Афанасьєва 15 + 7 підбирань + 5 передач — 5 втрат — старт; Тимчишин 0, Чорна 6, Костенко 0, Згєря 0, Голодюк 0

Франківськ-Прикарпаття (Зб.Івано-Франківської обл.) — Динамо -УДУ ім. М. П. Драгоманова — 97:56.

У Динамо найбільше очок набрала Ксенія Афанасьєва — 22. У Катерини Тихонової — 10 набраних очок та 8 підбирань.