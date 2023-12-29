До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра

До мене, як до депутата Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» та директора Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС звернулися волонтери з пропозицією влаштувати дітям з обмеженими можливостями зимове свято. Я залюбки відгукнувся на пропозицію дівчат.

Це свято стало ще однією перлиною у ряді ініціатив, які направлені на допомогу діточкам з обмеженими можливостями. Кожного року до дня Святого Миколи Чудотворця я проводжу декілька заходів, щоб робити світ кращим місцем для малечі, яка найбільше потребує уваги й турботи дорослих.

Протягом трьох років подарунки вручалися діткам по домах. Цього року задля малечі та їхніх батьків було прийнято рішення організувати веселе свято.

Свято відбулося в приміщенні розважального дитячого центру для дітей «Ігротека». Атмосфера добра та позитивні емоції наповнили кожен куточок цього особливого місця. Діточки мали можливість весело провести час і досхочу погратися іграшками, які знаходяться в «Ігротеці».

У ході святкового заходу діти брали участь у різноманітних конкурсах, розвагах та творчих майстернях. У програмі свята були веселі танці та майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок. Організатори не лише намагалися забезпечити веселощі, але й створити атмосферу взаєморозуміння та підтримки.

Зимове свято було наповнене веселим сміхом та радістю. Діточки отримали подарунки та солодкі сюрпризи, а турбота дорослих допомогла кожному відчути себе унікальним та особливим.

Головна ціль звернути увагу на особливих дітей, наголосити, що кожна дитина має право на щасливе дитинство та повноцінне життя, і саме тому важливо створювати умови для розвитку їхніх талантів та забезпечення необхідної допомоги.

Святковий день став особливим для дітей з обмеженими можливостями, адже їхні серця наповнилися світлом, радістю та найтеплішими словами.

Організатори Материкіна Дар’я та Андреєва Олена висловили велику подяку мені та всім благодійникам, які допомогли зробити свято для діточок цікавим, щедрим та незабутнім:

Ользі Герасимович — власниці розважального дитячого центру для дітей "Ігротека" — за чудову атмосферу, найкращих в місті аніматорів та смачні пряники для дітей;

Компанії «Салекс» — за найдобріші цукерки;

Компанії «ILONA» — за найсмачніше печиво;

Магазину SofikLand – за професійну консультацію та надану знижку на іграшки;

Магазину StartLine — за професійну консультацію та надану знижку на модні й теплі подарунки для наших хлопців;

Герасименко Ользі — найкращому фотографу, яка зголосилася зробити чудові пам’ятні фото для дітей та їхніх батьків.

Волонтерам: Андреєвій Олені, Погасій Ользі, Терещенко Анні, Загарій Альоні, Стеценко Анні, Материкіній Стефані, Андреєвій Марії.

На збір коштів також відгукнулися: магазин «Наші двері», магазин «Вельвет», Твереза Вікторія, Стеценко Анна, Кумейська Ольга, Кириленко Кирило, Синегіна Наталія, Бойченко Ольга і ще багато небайдужих до благодійної справи людей.

Наближається Новий рік, коли повітря наповнюється запахом ялинки та чеканням дива. Для кожної дитини — це особливий період, коли в очах світяться найяскравіші зірочки радості. І хоча сьогодні світ повний викликів і труднощів, ми маємо унікальну можливість разом дарувати малечі посмішки та радість.

Таким чином, ми не лише даруємо дітям промінчики щастя, а й рятуємо невидимі скарби нашого світу – добро, любов і тепло.

Користуючись можливістю, вітаю всіх з прийдешнім 2024 роком. Бажаю всім людям та нашій багатостраждальній неньці Україні миру на нашій землі.

З повагою до вас,

Микола Корецький — депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» та директор Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС.