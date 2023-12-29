У 2023 році сигнал повітряної тривоги на Кременчуччині лунав 873 рази — Олег Лєднік

Сьогодні, 28 грудня, на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що внаслідок нічної та ранкової атаки росіян прильотів у районі не зафіксовано.
Він додав, що за 2023 рік сигнал повітряної тривоги на Кременчуччині звучав вже 873 рази. Загалом під загрозою удару з повітря мешканці району прожили 1560 годин.
Приліт по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 55, мерія визначилась з грошовою допомогою
Під Кременчуком ракета поцілила в дачний кооператив: постраждала дитина
Внаслідок ракетного удару по Кременчуку 55 постраждалих, один загиблий та 17 госпіталізовані
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.