У 2023 році сигнал повітряної тривоги на Кременчуччині лунав 873 рази — Олег Лєднік

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Цього року жителі району прожили під загрозою удару з повітря 1560 годин

Сьогодні, 28 грудня, на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що внаслідок нічної та ранкової атаки росіян прильотів у районі не зафіксовано.

— Ніч була тяжка. Ворог підступний й продовжує тероризувати Україну, але в Кременчуцькому районі прильотів не зафіксовано, — сказав очільник району.

Він додав, що за 2023 рік сигнал повітряної тривоги на Кременчуччині звучав вже 873 рази. Загалом під загрозою удару з повітря мешканці району прожили 1560 годин.



