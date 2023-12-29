У Кременчуцькій РВА підбили підсумки року та привітали захисників України і жителів району з Новим роком

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Станом на ранок 29 грудня на Кременчуччині сигнал повітряної тривоги цього року звучав 873 рази

В останній робочий день 2023 року у Кременчуцькій районній військовій адміністрації підбили підсумки року, що минає. Про здобутки та плани на наступний рік на ранковому брифінгу розповів начальник РВА Олег Лєднік.

— Війна триває і підступний ворог продовжує тероризувати українців… За рік сигнал повітряної тривоги на Кременчуччині звучав 873 рази. Загалом під загрозою удару з повітря ми прожили 1560 годин. Проте, усі 12 територіальних громад району робили усе можливе для наближення Перемоги, — зазначив очільник району.

Олег Лєднік нагадав, що наприкінці року усі територіальні громади Кременчуччині змогли затвердити свої бюджети на 2024 рік, які мають соціальну спрямованість та підтримку ЗСУ.

— Усі громади внесли вагомий внесок в організацію повноцінного освітнього процесу і це дуже важливо. Адже українські воїни на фронті захищають майбутнє наших дітей, у тому числі право отримувати якісну освіту, — заявив Олег Лєднік.

Він розповів, що 2023 рік розпочинався складно в усіх школах Кременчуцького району — більшість з них тоді дітей навчали дистанційно (75 із 116 — ред.). Наразі у районі 42 школи працюють в очному режимі, 62 — у змішаному і лише 7 шкіл навчають дітей дистанційно.

Майже половина, а саме 60 дитсадків району також працюють в очному режимі. У змішаному режимі — 39, а у дистанційному — 25 дошкільних навчальних закладів.

— Ми будемо і далі працювати над тим, що дати дітям можливість здобувати якісну освіту в очному режимі, — резюмував Олег Лєднік.

Вітаючи жителів району з Новим роком він зауважив, що 2023 рік був дуже складним та подякував захисникам України.

— Сьогодні ми хочемо подякувати нашим воїнам за те, що ми його пережили. На жаль, пережили не всі. Для когось цей рік став останнім. Але ми віримо, що новий, 2024 рік, стане для нас переможним. Хочу побажати міцного здоров’я, витримки та мужності усім нашим воїнам! Усім захисникам України… Велика вдячність усім, хто зараз тримає оборону на першій лінії та працює у тилу. Разом ми зможемо досягнути головної мрії, яка зараз у всіх нас одна — це Перемога, — заявив Олег Лєднік.