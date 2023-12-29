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Кременчук, Війна

На Раді оборони Кременчуцького району обговорили заходи мобілізації: чи створюватимуть нові блокпости

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 211

 

На Кременчуччині працюють рухомі блокпости

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, що учора, 28 грудня, на засіданні Ради оборони району обговорювали питання проведення у районі загальної мобілізації.

— Розробляли методи та способи організації проведення загальної мобілізації. Цю роботу зараз проводити дуже складно, щоб не порушувати законодавчі норми. Але її треба виконувати. Без цього нам перемоги не досягнути, — зазначив очільник району.

Олег Лєднік додав свої міркування, щодо зваженості, відповідальності та мотивації у проведенні мобілізації.

— Я знаю одне — якщо ми цю роботу своєчасно не виконаємо та не забезпечимо виконання заходів, пов’язаних з мобілізацією, то усі ми про це дуже пожалкуємо. Так, цю роботу ніхто не любить. Але без неї не можливо досягнути перемоги. І тому треба, щоб усі зважено підходили до цього, починаючи з себе. Треба підвищувати мотивацію. Держава також має мотивувати належним грошовим забезпеченням. У цій роботі має бути один спільний результат — досягнення омріяної перемоги, — заявив Олег Лєднік.

 

Відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа» щодо створення додаткових стаціонарних блокпостів, начальник Кременчуцької РВА зазначив, що у районі працюють рухомі блокпости з метою уточнення даних військового обліку.

— Що стосується організації роботи стаціонарних блокпостів — поки ми цього не плануємо. А взагалі, якщо таке рішення буде необхідно, то воно буде ухвалене єдине по усій області Полтавською ОВА та військовим командуванням ОТУ «Суми», - пояснив Олег Лєднік.

Він також додав, що час комендантської години на новорічні свята поки не змінюється.

Нагадуємо, 25 грудня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти — щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби та щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.


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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА мобілізація блокпост повістки
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