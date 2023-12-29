На Раді оборони Кременчуцького району обговорили заходи мобілізації: чи створюватимуть нові блокпости

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, що учора, 28 грудня, на засіданні Ради оборони району обговорювали питання проведення у районі загальної мобілізації.
Олег Лєднік додав свої міркування, щодо зваженості, відповідальності та мотивації у проведенні мобілізації.
Відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа» щодо створення додаткових стаціонарних блокпостів, начальник Кременчуцької РВА зазначив, що у районі працюють рухомі блокпости з метою уточнення даних військового обліку.
Він також додав, що час комендантської години на новорічні свята поки не змінюється.
Нагадуємо, 25 грудня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти — щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби та щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.
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