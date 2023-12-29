Ціни на пальне на Полтавщині напередодні Нового року: що дешевшає, а що лишається без змін

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

У п’ятницю, 29 грудня, на полтавських заправках середні ціни на бензин та дизельне паливо практично не змінилися, а автомобільний газ традиційно продовжує дешевшати. Найдорожчі ціни на пальне на АЗС в мережі ОККО та WOG, а найдешевші — на БРСМ-Нафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижуються поступово із середини листопада, а от здешевшання газу спостерігається з початку грудня.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 29.12.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 54,05 0,00 0% Бензин А-95 51,59 0,00 0% Бензин А-92 49,38 -0,02 -0,034% Дизельне пальне 51,47 0,00 0% Газ автомобільний 29,67 -0,37 -1,221%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 29.12.2023 р.