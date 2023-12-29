«Летіло усе», — Повітряні сили про атаку РФ 29 грудня

Вибухи лунали у Львівській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Хмельницькій та Одеській областях та в Києві
В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні.
За його словами, росіяни застосовували також ракети Х-22/32, близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано (за попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555).
Вибухи лунали у Львівській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Хмельницькій та Одеській областях та в Києві.
Перші вибухи пролунали в Одесі. Там уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
Приблизно за 4 години міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи в місті. За попередньою інформацією, понад 10 «шахедів» атакували Львівщину. Внаслідок атаки є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.
Крім того, за словами Козицького, в одному з ліцеїв міста почалася пожежа, ймовірно — через падіння уламків ракети.
Водночас вибухи лунали у Харкові. Попередньо армія РФ обстріляла Харків двома видами ракет — С-300 та Х-22. Відомо про щонайменше 8 влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах міста, повідомив міський голова Ігор Терехов. Майже за 2 години у місті знову лунали вибухи та були влучання. Мер зазначає, що уражені цивільні об'єкти — лікарня та поліклініка. Крім того, постраждали школа, житлові будинки, відділення «Нової пошти» та виробниче підприємство міста Харкова. У лікарнях знаходяться 7 людей, на жаль, одна людина загинула.
Російські війська завдали ракетного удару по Конотопу на Сумщині, повідомили в ОВА. Внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Інформація уточнюється.
У Дніпрі горить один з торговельних центрів міста. За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА.
Влучання у пологовий будинок у Дніпрі підтвердив прем'єр-міністр України Шмигаль. Одна секція будівлі медзакладу повністю згоріла. Пожежу вже загасили. Вікна вибиті у всій будівлі. Попередньо, поранених та загиблих у пологовому будинку у Дніпрі немає.
У Києві троє людей перебувають під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.
Поміж тим звуки вибухів лунали у Запоріжжі, Хмельницькому, Черкасах.
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