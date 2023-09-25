Внаслідок ракетного удару по Кременчуку 55 постраждалих, один загиблий та 17 госпіталізовані

Внаслідок ракетного удару по Кременчуку 22 вересня за медичною допомогою звернулося 55 людей. Один чоловік загинув, 17 отримали важкі травми й лікуються стаціонарні. Всі інші проходять лікування амбулаторно.
Про це у понеділок, 25 вересня, на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, що 24 вересня керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін на своєму Telegram-каналі повідомив, що серед постраждалих є вагітна жінка.
А Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про виділення усім постраждалим внаслідок ракетного удару грошової допомоги. Госпіталізовані отримають по 25 тисяч гривень, а громадяни, які отримали легкі травми й лікуються амбулаторно — по 10 тисяч гривень.
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