Внаслідок ракетного удару по Кременчуку 55 постраждалих, один загиблий та 17 госпіталізовані

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Внаслідок ракетного удару по Кременчуку 22 вересня за медичною допомогою звернулося 55 людей. Один чоловік загинув, 17 отримали важкі травми й лікуються стаціонарні. Всі інші проходять лікування амбулаторно.

Про це у понеділок, 25 вересня, на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Серед постраждалих є діти — вони не отримали важких травм. Це інформація станом на 10.00. Усілякі чутки, які розповсюджуються містом, не відповідають дійсності, — заявив очільник РВА.

За його словами усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що 24 вересня керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін на своєму Telegram-каналі повідомив, що серед постраждалих є вагітна жінка.

А Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про виділення усім постраждалим внаслідок ракетного удару грошової допомоги. Госпіталізовані отримають по 25 тисяч гривень, а громадяни, які отримали легкі травми й лікуються амбулаторно — по 10 тисяч гривень.

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