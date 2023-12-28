Більше не таємниця: відзавтра у Кременчуці можна буде переглядати сесію міської ради

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Відзавтра, 29 грудня, у Кременчуці можна буде переглядати сесію міської ради. Сьогодні, 28 грудня, під час останнього у цьому році засідання сесії Кременчуцької міськради мер Віталій Малецький заявив, що це зробили на прохання кременчужан та преси. До цього під час повномасштабної війни переглядати у відкритому доступі сесію не можна було, і лише нещодавно відкрили доступ до проєктів та вже ухвалених рішень виконкому та міськради.

Міський голова пояснив, що на офіційному сайті мерії публікуватимуть необроблений запис тієї частини засідання, де будуть голосування, обговорення питань, які не стосуються війни. Запис з'являтиметься на вебпорталі на наступний день після проведення засідання.

Віталій Малецький звернувся до депутатів у сесійній залі та наголосив, що відтепер усе, що вони скажуть, побачать містяни, тож слід зважати на це.