У Кременчуці змінять Регламент міськради: як це вплине на відкритість та ефективність роботи влади

27 грудня у Кременчуцькій міській раді постійна депутатська комісія з питань Регламенту розглянула зміни щодо процесу проведення сесій та комісій депутатів у дистанційній формі. Відповідні зміни у Регламенті депутати мають затвердити 29 грудня, на останній в цьому році сесії міськради.
За словами секретаря міської ради Кременчука Юрія Гриценка, однією з причин змін Регламенту є зручність голосування депутатів — зокрема деякі можновладці-жінки наразі перебувають за кордоном і фізично не можуть бути присутніми у сесійній залі. Він додав, що зміни дозволять міській раді працювати ефективніше.
Як це вплине на роботу міської ради, її відкритість, які головні зміни внесли у Регламент та чому деякі представники влади критикують ці поправки — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».
Голова депутатської комісії з питань Регламенту Валерій Мирошніченко розповів, що мобільні застосунки також внесли до Регламенту через непередбачувані моменти у роботі електронної системи «Голос». У новому році основним засобом голосування депутатів буде саме «Голос».
Формат голосування через застосунок Viber неодноразово критикував депутат міської ради Богдан Лазоренко. Зазначимо, з початку повномасштабної війни депутати голосують за проєкти, натискаючи «сердечка» навпроти питання, що оприлюднюють у чаті міськради в Viber.
У судовому порядку депутат ставив під сумнів законність проведення пленарних засідань з використанням вищезгаданого мобільного застосунку. За його словами, це створить своєрідний прецедент, адже все, за що проголосували депутати в знеособленому форматі, натискаючи сердечка, можна визнати незаконним, скасувавши через суд, зважаючи на дефектність процедури його прийняття. Мова про абсолютно будь-яке рішення, яке так чи інакше порушує права члена територіальної громади, зазначав Богдан Лазоренко.
Сьогодні голова комісії Валерій Мирошніченко заявив, що у законі України про місцеве самоврядування немає чіткого визначення формату роботи засідань сесії або депутатських комісій на період воєнного стану.
Деякі депутати скаржаться, що вони отримують проєкти рішень за добу до початку сесії. За такий проміжок часу немає можливості більш детально розглянути питання, тому деколи депутати голосують майже навмання, раніше заявляла депутатка Лариса Гориславець.
Згідно з Регламентом, позачергова сесія міської ради може скликатися за добу до початку її проведення, тому ніяких порушень тут немає, розповів Валерій Мирошніченко.
Як зазначив секретар міськради Юрій Гриценко, в умовах війни інколи рішення потрібно приймати швидко, але погодився, що деякі питання, наприклад земельні або міські програми, не є терміновими. У майбутньому подібні рішення розглядатимуть планово, а не на позачергових сесіях. З початку повномасштабної війни майже усі сесії міської ради Кременчука були позачерговими.
Під час обговорення Регламенту депутатка Гориславець запропонувала оприлюднювати трансляції «відкритої частини» засідання з сесійної зали вже через день після його проведення. Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький наголошував, що представникам медіа слід утриматись від онлайн-трансляцій під час проведення пленарного засідання сесії через безпекові ризики.
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