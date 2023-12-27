У Кременчуці змінять Регламент міськради: як це вплине на відкритість та ефективність роботи влади

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 32

27 грудня у Кременчуцькій міській раді постійна депутатська комісія з питань Регламенту розглянула зміни щодо процесу проведення сесій та комісій депутатів у дистанційній формі. Відповідні зміни у Регламенті депутати мають затвердити 29 грудня, на останній в цьому році сесії міськради.

За словами секретаря міської ради Кременчука Юрія Гриценка, однією з причин змін Регламенту є зручність голосування депутатів — зокрема деякі можновладці-жінки наразі перебувають за кордоном і фізично не можуть бути присутніми у сесійній залі. Він додав, що зміни дозволять міській раді працювати ефективніше.

Як це вплине на роботу міської ради, її відкритість, які головні зміни внесли у Регламент та чому деякі представники влади критикують ці поправки — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Зміни у Регламенті: головне

Сесії та засідання комісій депутатів можуть проводитися онлайн за допомогою електронних систем. До цього переліку увійшла система «Голос», а також мобільні застосунки: Viber, Watsap, Zoom, Google Meet, Skype, Signal і Telegram. Такий формат сесій можливий в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану, оголошення воєнного стану на території Україні та/або в місті.

Голова депутатської комісії з питань Регламенту Валерій Мирошніченко розповів, що мобільні застосунки також внесли до Регламенту через непередбачувані моменти у роботі електронної системи «Голос». У новому році основним засобом голосування депутатів буде саме «Голос».

Жодних онлайн-трансляцій, за новим Регламентом, під час сесії міської ради не проводитимуть. Також виключили можливість оприлюднювати на сайті міської ради проєкти рішення, які виноситимуться на сесії. Зазначимо, наразі на офіційному вебпорталі міської ради публікують перелік питань з «відкритої частини сесії». Усі інші рішення, що стосуються обороноздатності міста депутати розглядають у закритій частині засідання.

«Відкриті» та «закриті» частини засідання сесії стали нововведенням у Регламенті. На це вплинула повномасштабна війна в Україні — до 2022 року усе засідання сесія була «відкритим» для громадськості та представників ЗМІ.

Рішення про формат проведення сесії — онлайн чи офлайн — приймає міський голова. Також він вирішує, за допомогою якої системи або застосунку проводитимуть сесії: «Голос», Viber, Watsap та інше.

Депутатам, секретарю та меру нададуть доступ до електронної системи «Голос» — вони матимуть власні «акаунти», що допоможуть ідентифікувати особу. Зокрема, нова система дозволить побачити, хто за які рішення проголосував з депутатів. Перед початком сесії депутати мають зареєструватися в системі, а міський голова — повідомити про результати реєстрації.

Чому до пунктів Регламенту у депутатів виникають питання

Формат голосування через застосунок Viber неодноразово критикував депутат міської ради Богдан Лазоренко. Зазначимо, з початку повномасштабної війни депутати голосують за проєкти, натискаючи «сердечка» навпроти питання, що оприлюднюють у чаті міськради в Viber.

У судовому порядку депутат ставив під сумнів законність проведення пленарних засідань з використанням вищезгаданого мобільного застосунку. За його словами, це створить своєрідний прецедент, адже все, за що проголосували депутати в знеособленому форматі, натискаючи сердечка, можна визнати незаконним, скасувавши через суд, зважаючи на дефектність процедури його прийняття. Мова про абсолютно будь-яке рішення, яке так чи інакше порушує права члена територіальної громади, зазначав Богдан Лазоренко.

Сьогодні голова комісії Валерій Мирошніченко заявив, що у законі України про місцеве самоврядування немає чіткого визначення формату роботи засідань сесії або депутатських комісій на період воєнного стану.

Деякі депутати скаржаться, що вони отримують проєкти рішень за добу до початку сесії. За такий проміжок часу немає можливості більш детально розглянути питання, тому деколи депутати голосують майже навмання, раніше заявляла депутатка Лариса Гориславець.

Згідно з Регламентом, позачергова сесія міської ради може скликатися за добу до початку її проведення, тому ніяких порушень тут немає, розповів Валерій Мирошніченко.

Як зазначив секретар міськради Юрій Гриценко, в умовах війни інколи рішення потрібно приймати швидко, але погодився, що деякі питання, наприклад земельні або міські програми, не є терміновими. У майбутньому подібні рішення розглядатимуть планово, а не на позачергових сесіях. З початку повномасштабної війни майже усі сесії міської ради Кременчука були позачерговими.

— Мета прийняття цього документа лише одна — мінімізувати персональну відповідальність міського голови та закріпити в регламенті визначення мобільного додатку Вайбер, що може використовуватись, як система для голосування, — заявляв депутат Лазоренко.

Під час обговорення Регламенту депутатка Гориславець запропонувала оприлюднювати трансляції «відкритої частини» засідання з сесійної зали вже через день після його проведення. Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький наголошував, що представникам медіа слід утриматись від онлайн-трансляцій під час проведення пленарного засідання сесії через безпекові ризики.