«Телефонував з фронту, був упевнений, що перемога — за Україною»: Кременчук попрощався з морпіхом Євгенієм Отрешком

Військовому було 34 роки. Загинув 9 грудня від мінометного обстрілу у районі села Кринки, Херсонської області
Сьогодні, 27 грудня у Міському палаці культури прощалися з морпіхом з позивним «Кремінь». Він був веселим хлопцем, але з непростою долею, розповідає подруга загиблого Олена.
На прощання до морпіха прийшли і його побратими. Військовий з позивним «Полтава» говорить, що на війні Євгеній проявляв нечувану мужність. Чоловік каже, на фронті зриваються маски, і проявляються справжні риси характеру.
Народився Євгеній Отрешко 20 жовтня 1989 року. Закінчив школу № 3, одне з училищ міста. У Євгена залишилася цивільна дружина та троє дітей.
Полеглого воїна відспівали у Свято-Миколаївському соборі. Останній шлях Євгенія проляже до Алеї Слави на Свиштовське кладовище.
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