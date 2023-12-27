«Телефонував з фронту, був упевнений, що перемога — за Україною»: Кременчук попрощався з морпіхом Євгенієм Отрешком

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 292

Сьогодні, 27 грудня у Міському палаці культури прощалися з морпіхом з позивним «Кремінь». Він був веселим хлопцем, але з непростою долею, розповідає подруга загиблого Олена.

— Ми з ним дружили. Він був чудовою людиною, але у нього було тяжке життя. Він пішов захищати Україну, дзвонив мені звідти й говорив, що все буде добре, перемога буде за нами, але не дожив до неї. Він був усім серцем за Україну. Воював на Херсонському напрямку. Ми з ним говорили, коли був на навчаннях, готувався до виконання бойових завдань. Буду завжди його пам'ятати, — каже Олена.

На прощання до морпіха прийшли і його побратими. Військовий з позивним «Полтава» говорить, що на війні Євгеній проявляв нечувану мужність. Чоловік каже, на фронті зриваються маски, і проявляються справжні риси характеру.

— Ми з ним прийшли у службу добровольцями разом. Він — мій талісман, коли дружина телефонувала, завжди запитували, чи Женя поруч, якщо він поруч, то все буде добре. Коли він загинув, мене поруч саме не було. Спочатку були на Донецькому напрямку, потім на Херсонському. Він себе проявив як чоловік на війні, був справжнім бійцем, просто монстром, — розповідає «Полтава».

Народився Євгеній Отрешко 20 жовтня 1989 року. Закінчив школу № 3, одне з училищ міста. У Євгена залишилася цивільна дружина та троє дітей.

— Захищав батьківщину морпіх «Кремінь» з листопада 2022 року. Спочатку на Донецькому напрямку, останнім часом на Херсонському, — розповідає військовий з позивним «Лиман».

Полеглого воїна відспівали у Свято-Миколаївському соборі. Останній шлях Євгенія проляже до Алеї Слави на Свиштовське кладовище.