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Кременчук, Політика

У Кременчуці влада хоче «узаконити» голосування через Viber та інші електронні системи — джерела (доповнено)

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 234

 

Ймовірно, що питання хотіли розглянути і затвердити завтра, але через розголос це призупинили для, як зазначали, доопрацювання

Кременчуцька влада 22 грудня планує змінити Регламент міськради — можновладці на законному рівні зможуть голосувати через електронні системи голосування. До переліку відповідних систем увійшли: Zoom, Google Meet, Viber, Watsup, Skype, Signal, Telegram, «Голос». 

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел в міськраді.

Зокрема, депутатам нададуть персональний доступ до електронної системи голосування один раз на період виконання повноважень. 

Зазначимо, з початку широкомасштабного вторгнення на сесіях міськради депутати голосують у мобільному застосунку Viber, натискаючи сердечка. 

Проти такого голосування неодноразово виступав депутат міської ради Богдан Лазоренко. В судовому порядку, депутат навіть ставить під сумнів законність проведення пленарних засідань з використанням вищезгаданого мобільного застосунку. Своєю чергою, це створить своєрідний прецедент, адже все, за що проголосували депутати в знеособленому форматі, натискаючи сердечка, можна визнати незаконним, скасувавши через суд, зважаючи на дефектність процедури його прийняття. Мова про абсолютно будь-яке рішення, яке так чи інакше порушує права члена територіальної громади.

Нагадаємо, наприкінці листопада виконавчий комітет виділив понад 180 тисяч гривень на встановлення системи «Голос».

Доповнено:

Вже під час депутатської комісії з земельних питань секретар міської ради Юрій Гриценко повідомив, що цей проєкт є робочим і на завтрашню сесію виноситись не планують. Голова депутатської комісії з питань Регламенту Валерій Мирошниченко зазначив, що рішення ще мають доопрацювати.

 

Додамо, наданий джерелами документ вже датований 22 грудня. Ймовірно, що питання хотіли розглянути і затвердити завтра, але через розголос це призупинили для, як зазначали, доопрацювання.

Ініціатива розробки проєкту була від безпосередньо міського голови Віталія Малецького, секретаря ради Юрія Гриценка та голови депутатської комісії з питань Регламенту Валерія Мирошниченка. За словами Гриценка, це пов’язано з провадженням системи «Голос»

Загалом зміни стосуються проведення сесії та комісій у дистанційному форматі — одна з яких — голосування депутатів через відповідні електронні системи.

— Я теж здивований, коли пропонують узаконити голосування руками, голубиною поштою, азбукою Морзе. Розповідаєте про систему «Голос», але чомусь пишете Viber, Whatsapp, Telegram (як електронні системи голосування — ред.), — заявив присутній на комісії депутат Богдан Лазоренко.

Секретар міськради відповів, що ці мобільні застосунки також є для кременчуцької влади системою голосувань. Крім того, згідно з цим проєктом, депутатські комісії є необов’язковими, що, за словами Богдана Лазоренка, доцільність роботи депутатів стає під сумнівом.  

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: голосування Голос Viber сесія депутати
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