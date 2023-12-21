«Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Планова тарифна плата не буде стягуватись з усіх, зокрема:
Крім того, «Київстар» виділяє 1 мільйон гривень на потреби Збройним силам України.
Нагадаємо, 12 грудня у мережі оператора мобільного зв'язку «Київстар» стався масштабний збій через потужну хакерську атаку. Відтоді оператор поволі повертав різні послуги абонентам. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив сюжет про те, як кременчужани ппережили першу добу без «Київстара»:
Вчора, 21 грудня, користувачі знову скаржились на збої в роботі оператора.
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