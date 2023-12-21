«Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів

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Планова тарифна плата не буде стягуватись з усіх

«Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Планова тарифна плата не буде стягуватись з усіх, зокрема:

абонентів передплати із 22.12 по 21.01;

абонентів контракту, в тому числі тих, хто користується послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;

користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.

– Ми вдячні вам за терпіння, підтримку і кожне тепле слово в коментарях. І, особливо, за те, що ви поруч, – йдеться у повідомленні.

Крім того, «Київстар» виділяє 1 мільйон гривень на потреби Збройним силам України.

Нагадаємо, 12 грудня у мережі оператора мобільного зв'язку «Київстар» стався масштабний збій через потужну хакерську атаку. Відтоді оператор поволі повертав різні послуги абонентам. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив сюжет про те, як кременчужани ппережили першу добу без «Київстара»:

Вчора, 21 грудня, користувачі знову скаржились на збої в роботі оператора.