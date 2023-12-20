У «Київстар» знову сталися перебої в роботі — соцмережі

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 508

Компанія каже, що все працює, а користувачі — що не все

20 грудня у роботі «Київстар» знову сталися перебої — деякі функції не працюють.

На офіційній фейсбук-сторінці «Київстар» опублікували пост, про відновлення роботи додатка «Мій Київстар», тож ніби всі послуги мають бути доступними. Проте у коментарях почали писати, що працює зовсім не все. Зокрема, у частини користувачів мобільний інтернет є, проте мережа для здійснення дзвінків із мобільного недоступна. Також пишуть, що не можна перевірити стан рахунку.

Згодом у додатку Київстар з'явилось повідомлення про технічні роботи.

У застосунку Київстар технічні роботи/Скриншот 24 Каналу

Підписники «Кременчуцького Телеграфа» у телеграмі також повідомляють про проблеми зі зв'язком та перевіркою рахунка.

Нагадаємо, 12 грудня у мережі оператора мобільного зв'язку «Київстар» стався масштабний збій через потужну хакерську атаку. Відтоді оператор поволі повертав різні послуги абонентам. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив сюжет про те, як кременчужани ппережили першу добу без «Київстара»:



