28 мільйонів на дрони для ЗСУ: почому і в кого купувала мерія Кременчука

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 791

Кременчук — лідер із закупівлі дронів на Полтавщині

Дрони — це те, чого на війні з Росією завжди недостатньо і про що українські військові просять у першу чергу. Майже кожна українська родина пожертвувала кілька гривень (або сотень, тисяч) на квадрокоптери для ЗСУ. Але є більші можливості для закупівель, ніж пожертви громадян — це бюджети громад. У поточному році місцеві бюджети значно наповнювалися коштом ПДФО із зарплат військових. За інформацією з постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради, від військового ПДФО місто отримало у 2023 році 800 млн грн. Тож цілком логічно та справедливо спрямовувати ці гроші на закупівлі для ЗСУ. За даними мерії, Кременчук витратив на закупівлі для військових 300 млн грн, а в цілому на оборонні закупівлі — 500 млн грн (враховуючи реконструкцію та ремонт приміщень під укриття та інші потреби безпеки).

Ми дослідили, як купували дрони коштом бюджету на Полтавщині та у Кременчуці з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

У 2022 році закупівлі дронів коштом місцевих бюджетів на Полтавщині ще не набули обертів і склали лише 1 млн 45 тис. грн. Але у 2023 році наша область витратила на квадрокоптери майже 64 млн грн (ці дані ми отримали за допомогою модуля аналітики bi.prozorro). Понад 40% цієї суми — це закупівлі Кременчука. Так, наше місто за рахунок власного бюджету закупило дронів та запчастин до них на 27 млн 787 тис. грн. Такою є сума договорів, укладених за результатами 29 закупівель. Замовником виступив виконавчий комітет Кременчуцької міської ради. Квадрокоптери купували як поштучно, так і великими партіями. Найбільше виконком придбав їх у вересні, провівши 6 закупівель на суму 7,4 млн грн. Міський голова Кременчука неодноразово звітував про закупівлю дронів та розміщував фото у соцмережах.

фото зі сторінки Віталія Малецького у Facebook

Інформації про закупівлю дронів коштом бюджету Полтави немає. Варто зауважити, що в умовах воєнного стану дозволяється проводити прямі оборонні закупівлі (без тендерів), але замовники зобов’язані звітувати про них у Prozorro.

За два роки війни (станом на 17 грудня), усі замовники в Україні відзвітували про закупівлю дронів на 2,73 млрд грн.

Хто отримав найбільше підрядів від виконкому

Виконком Кременчуцької міськради переважно купував квадрокоптери напряму, тобто без тендерів, і лише звітував про результати. Зрозуміло, що дрони — це дуже гаряча тема, військові потребують їх якнайшвидше, тому на тендери просто немає часу.

Проте це не знімає питань: як замовник знаходить і вибирає продавця? Як перевіряє його надійність і ділову репутацію?

Виконком Кременчуцької міськради купував дрони в різних постачальників, у тому числі в тих, хто давно працює на ринку. Але найбільшу суму контрактів на дрони отримала 28-річна ФОП Шаволіна Аліна Вячеславівна. Замовник уклав з нею дві прямих угоди загальною вартістю 6 млн 687 тис. грн.

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Цей ФОП на сьогодні має вік усього три місяці. За даними аналітичної системи YouControl, Шаволіна Аліна Вячеславівна зареєструвала бізнес 5.09.23 року. Основний вид діяльності — «Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах». Минув менше ніж місяць, і ФОП отримала перші замовлення від виконкому — на комп’ютерне обладнання на суму 44 690 грн, а також на постачання 82 дронів різних моделей на суму 3 млн 320 тис. грн. Замовлення сипалися, як із рогу достатку. 28 вересня виконком підписав ще один договір на дрони на суму 3 млн 467 тис. грн. У цілому замовник уклав з «новонародженим» ФОПом угод на суму 7 млн 66 тис. грн. Такому стрімкому розвитку бізнесу можна лише подивуватися. Контрактів з іншими замовниками цей ФОП не має, тобто є, так би мовити, ексклюзивним постачальником виконкому Кременчуцької міськради. Тому ми й поцікавилися, хто така Шаволіна Аліна Вячеславівна? І з ким вона пов’язана? За номером телефона, вказаного в контактах у Prozorro, ми знайшли рієлтора, зареєстрованого на сайті нерухомості.

А ще знайшли (на той час) тимчасово непрацюючу Шаволіну Аліну Вячеславівну, з таким же роком народження, як і в нашого ФОПа, яка у 2020 році балотувалася у Кременчуцьку міську раду по округу № 6 (Крюків, Раківка) від політичної партії «Слуга народу». У депутати вона не пройшла. Але пройшов її колега по списку, перший номер від «Слуги народу» і впливовий кременчуцький бізнесмен Сергій Порчирян.

Крім того, один з телефонів ФОПа Шаволіної співпадає із телефонами ще трьох підприємців. Ми з’ясували це за допомогою аналітичної системи YouControl. При цьому двоє із цих підприємців — ФОП Дев’ятова Світлана Олегівна та ФОП Сенченко Анастасія Михайлівна також постачали дрони на замовлення виконкому Кременчуцької міської ради. З ФОП Дев’ятовою виконком підписав контрактів на суму 1 млн 70 тис. грн, а з ФОП Сенченко — на суму 1 млн 848 тис. грн.

Клікнуть для збільшення, дані YouControl

Телефон ФОПа Сенченко, яким вона користувалася раніше, привів нас до ТОВ «Мега-Інет» та ПП «Зеус нет». Обидві пов’язані з Волковим Олександром Миколайовичем: він є засновником ТОВ «Мега-Інет», а в ПП «Зеус нет» керівником. Таке ж саме ПІБ має ще один ФОП, який поставив виконкому Кременчуцької міської ради дронів на 6 млн 329 тис. грн за шістьма контрактами. Дружина Волкова Олександра Миколайовича — Волкова Валерія Миколаївна, депутатка Кременчуцької міської ради від партії «Слуга народу». У 2021 році вона декларувала вже вказані вище бізнеси. За даними офіційного сайту Кременчуцької міської ради, у депутатки Валерія Волкової є помічниця-консультантка, і в неї вже знайоме нам ПІБ — Сенченко Анастасія Михайлівна.





До речі, ТОВ «Мега-Інет» мало засновника з подібною назвою — ПП «Фірма «Мега Трейд», яке нині припинило діяльність. Першим керівником ПП «Фірма «Мега Трейд» був уже згаданий нами Порчирян Сергій Михайлович, колега Валерії Волкової по фракції «Слуга народу».

Отже, що маємо в підсумку? Група ФОПів, пов’язана з депутатами міської ради, без конкуренції отримала підрядів на дрони на суму понад 16 млн грн.

Запит цінових пропозицій — реальний спосіб зекономити

Закупівлям у «своїх людей» завжди є альтернатива — здорова конкуренція. Вона можлива навіть тоді, коли немає часу проводити відкриті торги. Бо є ще один вид процедури на Prozorro, яким можуть скористатися замовники заради економії — це запит цінових пропозицій. Така процедура триває недовго — у середньому 8 календарних днів. Замовник оголошує запит, встановлює строк подання пропозицій — і йому залишається тільки чекати, коли система визначить найбільш економічно вигідну ціну.

Виконком Кременчуцької міськради двічі використав цю процедуру для закупівлі дронів. Востаннє за запитом ціни купували 22 квадрокоптери різних модифікацій. Пропозиції подали чотири постачальники. Продавців із депутатського оточення міськради не було, конкуренція їх не зацікавила.

Різниця між найдорожчою та найдешевшою пропозицією, за якою замовник і уклав контракт, склала 135 200 грн. Фактично зекономили ще на один дрон моделі DJI Mavic 3 Enterprise.

Ми також порівняли ціни на моделі, які були предметом цієї закупівлі, скориставшись інформацією в інтернеті. Ціни, за якими купував Кременчук, корелюються із цінами, вказаними на сайтах, а по певних модифікаціях відповідають акційним, де пропонуються знижки.

Важливо й те, що виконком, скориставшись запитом цінових пропозицій, зміг купити дрони певних моделей дешевше, ніж заплатив за них раніше (у результаті прямих закупівель). У таблиці — ціни на квадрокоптери, які купили за запитом, а також порівняння із цінами, де цей самий замовник купував напряму. Ми змогли порівняти дві позиції, де купувалися однакові моделі.

Закупівлі виконкому Кременчуцької міськради: порівняння цін на квадрокоптери, грн

Предмет закупівлі Ціна за одиницю (запит, закупівля 6.11.23) Ціна за одиницю, прямі закупівлі Квадрокоптер DJI Mavic 3 88 400 Квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise 127 000 Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo 105 200 119 229 (закупівля 3.07.23) Квадрокоптер DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) 218 800 225 556,5 (закупівля 28.09.23)

Отже, результати себе виправдовують. Запит цінової пропозиції допомагає замовнику одночасно економити й час, і гроші. І він може працювати ще дієвіше, якщо предметом закупівлі є не комплект дронів, а одна модифікація квадрокоптера. Наприклад, у листопаді Машівська сільська рада закупила 5 квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) за процедурою запиту цінової пропозиції. Очікувана вартість закупівлі складала 1 млн 250 тис. грн. Товар запропонувало п’ять потенційних постачальників. У підсумку дрони купили за 1 млн 69 тис. грн, економія склала 181 тис. грн, один дрон коштував 213 998 грн, тобто обійшовся на 5 тис. грн дешевше, ніж Кременчуку.

Наведені приклади говорять про те, що запит цінової пропозиції — це реальний спосіб зекономити, і замовникам варто використовувати його частіше, щоб раціонально використовувати гроші громад.