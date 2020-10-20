Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №6 (Крюків, Раківка)

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Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.

Кременчук поділений на 6 округів. Також кременчужани візьмуть участь у голосуванні за формування міської та обласної рад (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1 та 2 округ).

Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням). Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.

Територіальний виборчий округ №6 (правобережна частина Кременчука: Крюків та Раківка). Межі виборчих дільниць 531118 - 531135.









1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»





* Порчирян Сергій Михайлович 09.04.1969 с. Казанешти, Телелештський р-н Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТСЕРВІС-М", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Сухорук Денис Олексійович 05.10.1994 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спортс Девелопмент Груп", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Вишинський Олександр Юрійович 23.03.1989 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Солід Базіс", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Григораш Вікторія Олександрівна 27.06.1999 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Верховна Рада України, Помічник-консультант народного депутата України, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Шаволіна Аліна Вячеславівна 23.04.1995 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Крига Євгеній Вікторович 22.01.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Топ-менеджер, Товариство з обмеженою відповідальністю "Автопланета Кременчук", Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Вікрос Авто", місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Кулінка Олександра Сергіївна 24.01.1992 м. Горішні Плавні, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1", Лікар загальної практики-сімейний лікар, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Ідіатуллін Георгій Рінатович 04.01.1988 м. Тернівка, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Генезіс Інжиніринг", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»

* Гриценко Юрій Васильович 27.03.1961 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Секретар Кременчуцько міської ради Полтавської обл., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Плескун Олександр Володимирович 11.03.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ПАТ "Кременчуцький вагонобудівний завод"; ТОВ "Юртрансервіс"., Член наглядової ради ; директор юридичної фірми, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Нікіфоров Олександр Ігоревич 12.10.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Кременчуцький завод металевих виробів", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Петренко Інна Анатоліївна 18.12.1969 с. Михайлівка, Верхньорогачицький р-н , Херсонська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ"Крюківський вагонобудівний завод", Інженер з підготовки кадрів I категорії учбово-виробничого центру відділу кадрів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Непша Олександр Сергійович 12.04.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КЗКіВ "Парк Крюківський", В.о.директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Павлова Оксана Олексіївна 12.03.1973 с. Гоголове, Шишацький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", Електромонтер ГЩУ, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Пастухова Ірина Леонідівна 24.04.1965 с. Пушки Вітебська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", Начальник хімічно-аналітичної лабораторії, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Остапець Геннадій Олексійович 12.08.1973 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", Монтажник санітарно-технічних систем та обладнання служби енергетика КВВ, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

3. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»

* Піддубна Оксана Миколаївна 07.02.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Інтерсейл, директор з економіки та фінансів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Драгобецький Володимир В’ячеславович 09.04.1953 м. Чугуїв, Харківська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцький націонаьний університет ім. М. Остроградського, завідувач кафедри, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Сімонов Сергій Анатолійович 11.02.1976 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ Крюківський вагонобудівний завод, заступник головного енергетика, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Бончковська Олеся Сергіївна 22.12.1983 с. Барано-Оренбурське, Пограничний р-н, Приморський край Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Автодженезіс, бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Коваль Максим Іванович 24.05.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Поліція особливого призначення, заступник командира, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Переяславець Тетяна Володимирівна 21.10.1990 с. Гориславці, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, ФОП Назаренко, логіст, місце проживання: с. Миловидівка Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Шинкаренко Володимир Володимирович 26.04.1974 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ Інструментальний завод, робітник СПП, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

4. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»

* Самойленко Юрій Анатолійович 18.01.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", КП "Благоустрій Кременчука", заступник генерального директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Шелестай Олександр Олександрович 24.06.1991 с. Горонда, Мукачівський р-н, Закарпатська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військова частина А1546, військовослужбовець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Павлушенко Олександр Володимирович 03.01.1991 с. Покровське, Олевський р-н, Житомирська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП Муніципальна варта, охоронець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Пенгрин Григорій Васильович 08.05.1980 м. Тернопіль, Тернопільська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Ходонюк Наталія Володимирівна 24.05.1987 с. Вільна Терешківка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Гориславець Наталія Олександрівна 19.08.1978 смт Власівка, м. Світловодськ,Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КП НВФ "ВАС", інженер- програміст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

5. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

* Цимбал Євгеній Володимирович 06.12.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Охоронник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Брильов Сергій Сергійович 27.02.1982 с. Нікель, Печенгський р-н, Мурманська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Бургаз Дмитро Сергійович 08.07.1990 смт Онуфріївка, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, "ПАТ" ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, Зварювальник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Дроздов Олег Володимирович 26.09.1977 м. Чимкент Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Яворська Неля Вікторівна 08.09.1965 с. Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "ПАТ" "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА", Контролер касир, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Рєзнікова Любов Василівна 16.01.1955 м. Кобеляки, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

6. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»

* Полєвий Євгеній Юрійович 28.12.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ФОП Полєвий Ю.М., менеджер управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Полєва Тетяна Юріївна 31.05.1990 м. Львів, Львівська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ТОВ "ТАЖЕН", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Рогодченко Лілія Іванівна 05.06.1999 с. Трояни, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Оленівка, Козельщинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Купріянов Дмитро Юрійович 27.10.1984 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Купріянов Дмитро Юрійович 27.10.1984 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Гава Євгенія Вікторівна 23.05.1985 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП Свіренко, дизайнер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»

* Медведовський Володимир Валерійович 15.02.1981 м.Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Климовських Олександр Іванович 14.09.1986 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "НВП "ЕНЕРГО-ПЛЮС", виконавчий директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Луценко Наталія Михайлівна 02.07.1979 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ "КВБЗ", Технолог 1 категорії, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Стрючалін Микола Федорович 17.11.1985 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "НВП "Енерго-плюс", начальник електротехнічної лабораторії, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Дехтярьова Олена Василівна 10.03.1961 с. Сухонський, Великоустюгський р-н, Вологодська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ГО "Народна рада"., член правління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Самбурський Дмитро Олександрович 04.11.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Бюріс", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Волошин Олексій Володимирович 29.04.1974 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Волошин О.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Третяк Марина Ігорівна 12.08.1989 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

8. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

* Гуйда Оксана Анатоліївна 22.12.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Пацовський Роман Васильович 11.07.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Барс", Директор, місце проживання: с. Оболонь, Семенівський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Пазаненко Микола Вікторович 25.07.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Лікувально-діагностичний центр "Арніка плюс", Лікар-уролог, місце проживання: с. Миловидівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Калініченко Лариса Анатоліївна 14.01.1963 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Психоневрологічне відділення Полтавського обласного дитячого санаторію в м. Кременчук, Психолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Бальва Анастасія Сергіївна 18.11.1991 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Ткаченко Денис Васильович 20.08.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

9. КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

* Іванян Геннадій Михайлович 14.07.1970 м. Баку Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ НВП "Укркомцентр", консультант з економічних питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Кармазін Дмитро Віталійович 28.05.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Биков Олег Геннадійович 05.07.1983 смт. Чечельник, Чечельницький р-н, Вінницька обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЄДИНИЙ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ, керівник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Галета Ігор Валентинович 16.05.1971 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод", начальник відділу безпеки та режиму, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Погужельська Наталія Іванівна 26.01.1961 с. Лісова Волиця , Красилівський р-н , Хмельницька обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Німець Євгенія Віталіївна 04.03.1985 м. Петропавловськ-Камчатськ, Камчатська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Планета 2005", продавець-касир, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Татарова-Гуменюк Ольга Валеріївна 08.01.1983 м. Даугавпілс Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Кузема Віталій Олександрович 17.02.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Транзит Авто Комплект", генеральний директор, місце проживання: с. Мала Кохнівка, Кременчуцький р-н , Полтавська обл., судимість відсутня.

10. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»

* Іващенко Павло Вікторович 29.06.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", ФОП Іващенко П.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Бондур Андрій Васильович 08.10.1973 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Бондур А.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Корячко Геннадій Дмитрович 02.09.1975 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Укрферроресурс", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Корячко Єгор Геннадійович 21.06.2002 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, ПП "Укрферроресурс", Водій, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Молот Євгенія Віталіївна 09.01.2000 смт Козельщина, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, ФОП Молот Є.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Носенко Любов Костянтинівна 17.03.1946 с. Висока Вакулівка, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Пенсіонерка, місце проживання: с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Орлова Інна Костянтинівна 19.07.1991 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Соціал демократична партія, Юрисконсул, місце проживання: с. Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.

11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»

* Поздняков Олексій Олексійович 14.03.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", ТОВ "ВЮСТ", генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Фролов Денис Юрійович 08.10.1986 м. Небит-Даг, Туркменістан Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЮСТ", начальник відділу технічної підтримки, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Вінніченко Олег Вікторович 31.12.1977 смт Семенівка, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЮСТ", менеджер з продажів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Ладиженський Віктор Васильович 03.05.1982 c. Грузьке, Голованівський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Сервісний центр "ФОРД", слюсар по ремонту авто, місце проживання: с.Грузьке, Голованівський р-н, Кіровоградська обл,, судимість відсутня. 4 Біліченко Ганна Георгієвна 16.12.1988 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Дитячий садок № 63, старший вихователь, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Горбачева Віра Василівна 11.06.1973 м. Заболоття, Гомельська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

12. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»

* Малецький Віталій Олексійович 05.09.1978 с. Нова Знам’янка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Міський голова міста Кременчука, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Проценко Зінаїда Валеріївна 26.03.1986 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл., 2 Угніч Григорій Анатолійович 17.06.1973 м. Майкоп, Краснодарський край Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне підприємство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зоряний" Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Миронюк Максим Васильович 21.09.1994 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Головний спеціаліст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Мороз Анастасія Тарасівна 12.02.2001 м. Кременчук, Полтавська обл Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл, судимість відсутня. 5 Колісник Аліна Миколаївна 05.06.1979 смт Олександрійське. м. Олександрія, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Пашнєв Ігор Іванович 07.06.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький сталеливарний завод", Диспетчер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Євтушенко Любов Геннадіївна 04.01.1995 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Аспірант, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

13. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

* Головач Олександр Леонідович 01.01.1975 с. Антонівка, Варвинський р-н, Чернігівська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Холод Євгеній Миколайович 20.04.1964 смт Гоголеве Великобагачанський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Полтавська обласна рада, Перший заступник голови, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Таценюк Віталій Дмитрович 15.11.1957 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "Кременчуцька торгова гільдія", Заступник генерального директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Малиш Яна Миколаївна 06.05.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Головний спеціаліст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Воловик Ігор Васильович 02.05.1965 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна", Завідуючий відділенням профілактики, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Соляник Надія Олександрівна 23.04.1962 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, Заступник директора з навчальної роботи, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Бейгул Олександр Миколайович 03.09.1963 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Лаврик Ксенія Анатоліївна 20.02.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцький ліцей №10 "Лінгвіст" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

14. ПОЛІТИЧНА ПАРІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»



