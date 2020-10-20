Анрі та Лея: як найчастіше кременчужани цьогоріч називали дітей

Фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану Кременчука з початку 2020 року вписали у свідоцтва про народження чималу кількість імен – 1 224. Найчастіше хлопчиків називали Тимофій, Михайло, Тимур, Іван та Роман, дівчат – Соломія, Марія, Вікторія, Єва та Злата. Про це повідомляє Сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Очільниця також додала, що у Кременчуці батьки все частіше вподобають комфортний сервіс Міністерства юстиції щодо отримання свідоцтво про народження в закладі охорони здоров’я. Адже сучасна послуга дозволяє вирішити юридичні питання, пов’язані з народженням дитини, ще до виписки малюка з полового будинку, тим самим значно економлячи час родини.