Анрі та Лея: як найчастіше кременчужани цьогоріч називали дітей

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 538

Фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану Кременчука з початку 2020 року вписали у свідоцтва про народження чималу кількість імен – 1 224. Найчастіше хлопчиків називали Тимофій, Михайло, Тимур, Іван та Роман, дівчат – Соломія, Марія, Вікторія, Єва та Злата. Про це повідомляє Сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.





- Рідковживані імена також прикрашали перші документи малюків: серед хлопців були зареєстровані Левон, Марьян, Марат, Платон, Родіон та Анрі, серед дівчат – Олівія, Меліса, Лея, Марі та Алессія, – зазначила начальниця міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свистун.





Очільниця також додала, що у Кременчуці батьки все частіше вподобають комфортний сервіс Міністерства юстиції щодо отримання свідоцтво про народження в закладі охорони здоров’я. Адже сучасна послуга дозволяє вирішити юридичні питання, пов’язані з народженням дитини, ще до виписки малюка з полового будинку, тим самим значно економлячи час родини.