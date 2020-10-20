На Полтавщині судитимуть водія та механіка, які списували паливні талони

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Підозрювані привласнили талонів на понад 4 тисячі літрів бензину на загальну суму майже 110 тисяч гривень

За результатами досудового розслідування, до суду направили обвинувальний акт стосовно механіка та водія Об’єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області. Про це інформує пресслужба Полтавської обласної прокуратури.





Слідство встановило, що під час перебування у відрядженнях водій вносив до подорожніх листів завищені показники пробігу автомобіля. Попри те, що документи мали неправдиві відомості, механік посвідчував їх своїм підписом та печаткою. Надалі це ставало підставою для списання надлишку талонів на пальне, які водій реалізовував жителям Полтави через мережу Інтернет.





Таким чином упродовж 6 місяців цього року зловмисники привласнили талони на понад 4 тисячі літрів бензину на загальну суму майже 110 тисяч гривень.





Працівників установи обвинувачують у привласненні чужого майна, вчиненому повторно, виданні завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, пособництві вказаним діянням та використанні завідомо підроблених офіційних документів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 358 КК України).











