За добу у Полтавській області померло 10 людей з коронавірусом

В Україні зафіксували 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 249
В Україні зафіксували 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 249.
За інформацією МОЗ, станом на 9.00 20 жовтня в країні 309 107 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 786 летальних, 129 533 пацієнти одужали (за добу – 3 044 людини). Загалом провели 2 847 376 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 523 випадки;
- Волинська область — 11 164 випадки;
- Дніпропетровська область — 11 393 випадки;
- Донецька область — 7 389 випадків;
- Житомирська область — 10 471 випадок;
- Закарпатська область — 11 956 випадків;
- Запорізька область — 6 616 випадків;
- Івано-Франківська область — 16 987 випадків;
- Кіровоградська область — 1 642 випадки;
- м. Київ — 31 310 випадків;
- Київська область — 13 166 випадків;
- Львівська область — 25 392 випадки;
- Луганська область — 2 576 випадків;
- Миколаївська область — 6 053 випадки;
- Одеська область — 19 343 випадки;
- Полтавська область — 6 300 випадків;
- Рівненська область — 16 184 випадки;
- Сумська область — 9 321 випадок;
- Тернопільська область — 17 738 випадків;
- Харківська область — 29 559 випадків;
- Херсонська область — 2 629 випадків;
- Хмельницька область — 11 239 випадків;
- Чернівецька область — 18 081 випадок;
- Черкаська область — 7 095 випадків;
- Чернігівська область — 6 980 випадків.
За даними Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:
- Полтава – 3353 (184 нові випадки),
- Кременчук – 847 (24 нові випадки),
- Полтавський район – 264 (8 нових випадків),
- Миргород – 233 (2 нові випадки),
- Лубни – 137 (2 нові випадки),
- Лохвицький район – 129 (4 нові випадки),
- Горішні Плавні – 119 (4 нові випадки),
- Кременчуцький район – 108 (6 нових випадків),
- Зіньківський район – 85 (1 новий випадок),
- Кобеляцький район – 84 (2 нові випадки),
- Хорольський район – 78,
- Котелевський район – 73 (2 нові випадки),
- Новосанжарський район – 71,
- Миргородський район – 68,
- Шишацький район – 67,
- Диканський район – 64,
- Лубенський район – 61,
- Решетилівський район – 57,
- Глобинський район – 55 (3 нові випадки),
- Гадяч – 47,
- Гребінківський район – 42,
- Великобагачанський район – 39 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 34 (3 нові випадки),
- Машівський район – 33,
- Пирятинський район – 29,
- Семенівський район – 27,
- Козельщинський район – 24 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 23,
- Чутівський район – 22,
- Оржицький район – 17 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 10 (1 новий випадок).
Одужали 2084 жителі області, продовжують лікування 4105 людей, зокрема, 158 дітей. Всього зареєстрували 111 летальних випадків, нових за добу – 10 (Полтава – 4; Горішні Плавні, Лубни, Кременчуцький та колишні Козельщинський, Оржицький і Чорнухинський райони).