За добу у Полтавській області померло 10 людей з коронавірусом

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В Україні зафіксували 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 249

В Україні зафіксували 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 249.



За інформацією МОЗ, станом на 9.00 20 жовтня в країні 309 107 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 786 летальних, 129 533 пацієнти одужали (за добу – 3 044 людини). Загалом провели 2 847 376 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 523 випадки;

Волинська область — 11 164 випадки;

Дніпропетровська область — 11 393 випадки;

Донецька область — 7 389 випадків;

Житомирська область — 10 471 випадок;

Закарпатська область — 11 956 випадків;

Запорізька область — 6 616 випадків;

Івано-Франківська область — 16 987 випадків;

Кіровоградська область — 1 642 випадки;

м. Київ — 31 310 випадків;

Київська область — 13 166 випадків;

Львівська область — 25 392 випадки;

Луганська область — 2 576 випадків;

Миколаївська область — 6 053 випадки;

Одеська область — 19 343 випадки;

Полтавська область — 6 300 випадків;

Рівненська область — 16 184 випадки;

Сумська область — 9 321 випадок;

Тернопільська область — 17 738 випадків;

Харківська область — 29 559 випадків;

Херсонська область — 2 629 випадків;

Хмельницька область — 11 239 випадків;

Чернівецька область — 18 081 випадок;

Черкаська область — 7 095 випадків;

Чернігівська область — 6 980 випадків.

За даними Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:

Полтава – 3353 (184 нові випадки),

Кременчук – 847 (24 нові випадки),

Полтавський район – 264 (8 нових випадків),

Миргород – 233 (2 нові випадки),

Лубни – 137 (2 нові випадки),

Лохвицький район – 129 (4 нові випадки),

Горішні Плавні – 119 (4 нові випадки),

Кременчуцький район – 108 (6 нових випадків),

Зіньківський район – 85 (1 новий випадок),

Кобеляцький район – 84 (2 нові випадки),

Хорольський район – 78,

Котелевський район – 73 (2 нові випадки),

Новосанжарський район – 71,

Миргородський район – 68,

Шишацький район – 67,

Диканський район – 64,

Лубенський район – 61,

Решетилівський район – 57,

Глобинський район – 55 (3 нові випадки),

Гадяч – 47,

Гребінківський район – 42,

Великобагачанський район – 39 (1 новий випадок),

Карлівський район – 34 (3 нові випадки),

Машівський район – 33,

Пирятинський район – 29,

Семенівський район – 27,

Козельщинський район – 24 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 23,

Чутівський район – 22,

Оржицький район – 17 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 10 (1 новий випадок).

Одужали 2084 жителі області, продовжують лікування 4105 людей, зокрема, 158 дітей. Всього зареєстрували 111 летальних випадків, нових за добу – 10 (Полтава – 4; Горішні Плавні, Лубни, Кременчуцький та колишні Козельщинський, Оржицький і Чорнухинський райони).