Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 20.10.2020 10:00
Підтверджені:
Україна309107
Кременчук905
Хворі:
Україна173788
Кременчук553
Одужало:
Україна129533
Кременчук328
Померло:
Україна5786
Кременчук24
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За добу у Полтавській області померло 10 людей з коронавірусом

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 1 009

 

В Україні зафіксували 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 249

В Україні зафіксували 5 469 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 249.

За інформацією МОЗ, станом на 9.00 20 жовтня в країні 309 107 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 786 летальних, 129 533 пацієнти одужали (за добу – 3 044 людини). Загалом провели 2 847 376 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 523 випадки;
  • Волинська область — 11 164 випадки;
  • Дніпропетровська область — 11 393 випадки;
  • Донецька область — 7 389 випадків;
  • Житомирська область — 10 471 випадок;
  • Закарпатська область — 11 956 випадків;
  • Запорізька область — 6 616 випадків;
  • Івано-Франківська область — 16 987 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 642 випадки;
  • м. Київ — 31 310 випадків;
  • Київська область — 13 166 випадків;
  • Львівська область — 25 392 випадки;
  • Луганська область — 2 576 випадків;
  • Миколаївська область — 6 053 випадки;
  • Одеська область — 19 343 випадки;
  • Полтавська область — 6 300 випадків;
  • Рівненська область — 16 184 випадки;
  • Сумська область — 9 321 випадок;
  • Тернопільська область — 17 738 випадків;
  • Харківська область — 29 559 випадків;
  • Херсонська область — 2 629 випадків;
  • Хмельницька область — 11 239 випадків;
  • Чернівецька область — 18 081 випадок;
  • Черкаська область — 7 095 випадків;
  • Чернігівська область — 6 980 випадків.

 

За даними Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:

  • Полтава – 3353 (184 нові випадки),
  • Кременчук – 847 (24 нові випадки),
  • Полтавський район – 264 (8 нових випадків),
  • Миргород – 233 (2 нові випадки),
  • Лубни – 137 (2 нові випадки),
  • Лохвицький район – 129 (4 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 119 (4 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 108 (6 нових випадків),
  • Зіньківський район – 85 (1 новий випадок),
  • Кобеляцький район – 84 (2 нові випадки),
  • Хорольський район – 78,
  • Котелевський район – 73 (2 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 71,
  • Миргородський район – 68,
  • Шишацький район – 67,
  • Диканський район – 64,
  • Лубенський район – 61,
  • Решетилівський район – 57,
  • Глобинський район – 55 (3 нові випадки),
  • Гадяч – 47,
  • Гребінківський район – 42,
  • Великобагачанський район – 39 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 34 (3 нові випадки),
  • Машівський район – 33,
  • Пирятинський район – 29,
  • Семенівський район – 27,
  • Козельщинський район – 24 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 23,
  • Чутівський район – 22,
  • Оржицький район – 17 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 10 (1 новий випадок).

Одужали 2084 жителі області, продовжують лікування 4105 людей, зокрема, 158 дітей. Всього зареєстрували 111 летальних випадків, нових за добу – 10 (Полтава – 4; Горішні Плавні, Лубни, Кременчуцький та колишні Козельщинський, Оржицький і Чорнухинський райони).

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх