«Кремінь» підписав бразильця Жонатана дизайнерський одяг якого носять Неймар, Жезус та Роналдіньо

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 659 Коментарів: 1

Футбольний клуб «Кремінь» підписав контракт з опорним півзахисником з Бразилії Жонатаном. 28-річний Жонатан да Сілва Ліма став третім легіонером у «Кремені» в цьому сезоні.





Вихованець «Корінтіанса» (Сан-Паулу). Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2011 року в складі клубу «Фламенго» (Гуарільюс). До 2018 року виступав у Бразилії за «Гуаратінгета», «СЕР Кашиас», «Ікаси», «Ітуано», «Веранополіс», «Португеза Деспортос» та «Крісіума».





Сезон 2018 року розпочав у складі «Греміо Новорізонтіно», але вже влітку того ж року тренувався з новачком УПЛ, ФК «Львів», з яким 18 серпня підписав 4-річний контракт. Дебютував у футболці львів'ян проти донецького «Шахтаря». Жонатан вийшов на поле на 68-й хвилині, замінивши Максима Каленчука. Загалом за перший сезон в команді він зіграв 16 матчів, в останньому з яких в березні 2019 року отримав травму й відправився лікуватися до Бразилії. Відновився лише на початку 2020 року і до закінчення сезону 2019/20, встиг зіграти в шести матчах й отримати червону картку в безгольовому дербі проти «Карпат». В липні 2020 року покинув команду у статусі вільного агента.









У Жонатана власний бренд одягу Tudo Tranquilo





У 2016 році Жонатан разом з братом створив бренд одягу Tudo Tranquilo. Компанія створює одяг і для чоловіків, і для жінок. Переважно у вільному кежуал або спортивному стилі.





Спочатку бренд існував лише в інтернеті, але згодом відкрили й великий офлайн-магазин. Серед відомих гравців, які носять цей бренд: Неймар, Роналдіньо, Вілліан та ряд інших футболістів та баскетболістів.









В інтерв'ю видання Torcedores Жонатан розповів, що назва бренду пішла з мема в соцмережах. Футболіст постив фото з різних ситуацій й однаково їх підписував Tudo Tranquilo (з португальської - «все спокійно»). Пізніше жарт переріс у назву компанії.





Дизайнерскою стороною питання зайнявся брат Андре, а сам Жонатан став контролювати фінансові та маркетингові питання.





Тепер одяг від Жонатана носят такі зірки як: Неймар, Винисиус, Вілліан і нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус.









Габріель Жезус





Маркіньос





Дуду





Феліпе Мело





Неймар