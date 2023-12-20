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Здоров'я, Україна, Світ

В Україні планують створити п’ять палат медиків — організації професійного самоврядування

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 201

 

Також має з'явитися реєстр людських ресурсів сфери охорони здоров’я

В Україні планують впровадити самоврядування та реєстр людських ресурсів у сфері охорони здоровʼя для захисту прав і свобод медпрацівників і пацієнтів. Відповідний законопроєкт розробило Міністерство охорони здоров’я. 19 грудня проєкт цього закону підтримали члени уряду і невдовзі його передадуть до парламенту.

П’ять палат медиків

Законопроєкт пропонує закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій та делегувати медичним працівникам, об’єднаним у ці організації, окремих функцій, які нині здійснюються органами державної влади.

Планується створити п’ять організацій професійного самоврядування — палат:

  • палата лікарів сімейної медицини,
  • палата лікарів-спеціалістів,
  • палата стоматологів,
  • палата сестер медичних/братів медичних,
  • палата фармацевтів.

Такі організації нададуть працівникам сфери охорони здоров’я можливість самоконтролю та забезпечать право на те, щоб питання їх діяльності вирішувалось не чиновником у кабінеті, а обраними ними ж представниками професійної спільноти.

Створення самоврядування є тривалим процесом. Спершу долучать професійні групи, що найбільш до цього готові — стоматологів та фармацевтів. Усі інші фахівці будуть долучені лише після утворення та пілотування перших двох палат.

Реєстр людських ресурсів сфери охорони здоров’я

Також законопроєкт передбачає створення реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я. Він міститиме дані щодо освіти, кваліфікації медиків та інформацію про тимчасове зупинення (або припинення) дії свідоцтва про право на діяльність у сфері охорони здоров’я. 

Законопроєкт врегульовує допуск до професійної діяльності шляхом впровадження даного свідоцтва. Воно формуватиметься автоматично з реєстру людських ресурсів сфери охорони здоров’я.

Представники медичних та фармацевтичних професій матимуть економічну свободу та мобільність, можливість обирати заклад охорони здоров’я, форму співпраці, юридичний захист, широту прийняття професійних рішень тощо. Медзаклад зможе формувати команду медичних працівників, здійснювати керівництво якістю та доступністю послуг. 

А пацієнт отримає спосіб захисту своїх прав і свобод, можливість вільно обирати лікаря, отримувати інформацію про професійну траєкторію та поточний статус лікаря. Крім того, захист прав пацієнтів планується реалізувати через етичну комісію, яка розглядатиме прецеденти щодо дій чи бездіяльності мед- і фармпрацівників.

Модель самоврядування, запропонована МОЗ, побудована з урахуванням міжнародного досвіду. Так самоврядні медичні організації функціонують в таких країнах, як Польща, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Бельгія, Чехія, Румунія та багатьох інших.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vz.kiev.ua
Теги: МОЗ медики лікарі законопроєкт
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