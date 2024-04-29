У Мін'юсті пояснили, що Україна частково відступила від Конвенції з прав людини ще у 2022 році

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Конвенція ЄКПЛ дає державам-членам право заявити про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставини, у тому числі через військову агресію

Право України щодо винятку з дотримання зобов’язань за додатковим протоколом до Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ), у тому числі щодо проведення виборів та дотримання прав власності, було задеклароване Україною ще у березні 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України.

Мін'юст уточнив, що ще на початку березня 2022 року скористався своїм правом щодо тимчасового відступу від зобов’язань за надзвичайних умов, після початку повномасштабного вторгнення РФ.

- Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав у зв’язку із запровадженням воєнного стану у 2022 році було надіслане генеральному секретарю Ради Європи практично одразу після його запровадження, що є частиною міжнародних зобовʼязань України, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Мін'юсті наголосили, що ще від березня 2022 року діє відступ від трьох статей:

№1 (захист приватної власності),

№2 (право на освіту),

№3 (право на свободу виборів).

У квітні 2024 року ми в черговий раз уточнили перелік існуючих обмежень і зменшили його, – наголосив міністр юстиції Денис Малюська.

Як повідомлялося, практика повідомлень про можливе обмеження певних прав громадян через воєнні дії існувала і раніше. Україна ще у 2015 році призупинила через російську агресію свої зобов’язання щодо дотримання деяких статей ЄКПЛ у Донецькій та Луганській областях.

Україна як держава-член Ради Європи зобов’язана виконувати норми щодо дотримання прав людини, передбачені ЄКПЛ. У разі їхнього порушення особи або організації можуть подати позов проти України до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Утім, Конвенція дає державам-членам право заявити про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставини, у тому числі через військову агресію.

Україна як держава-член Ради Європи зобов’язана виконувати норми щодо дотримання прав людини, передбачені ЄКПЛ. У разі їхнього порушення особи або організації можуть подати позов проти України до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Утім, Конвенція дає державам-членам право заявити про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставини, у тому числі через військову агресію.

Нагадаємо, міністерство юстиції України подало до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини. У ньому йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені.

Про це йдеться у заяві Мін'юсту до Ради Європи у неділю, 28 квітня.