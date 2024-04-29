Спортсмени з Горішніх Плавнів підтвердили свій рівень перед міжнародними змаганнями

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Змагання зібрали 13 команд зі стрільби з пістолета та 11 команд «гвинтівочників» з усієї України, загалом понад 100 спортсменів

Четверо вихованців ДЮСШ №1 міста Горішні Плавні вибороли бронзові нагороди в командному чемпіонаті України з кульової стрільби. Змагання проводилися напередодні Юнацької ліги Європи, куди наприкінці квітня відправляться троє наших спортсменів. Подробиці — в матеріалі газети «Хроніки тижня».

Чемпіонат України з кульової стрільби серед спортсменів 2006 року народження та молодше відбувся 3-7 квітня у Львові. Змагання зібрали 13 команд зі стрільби з пістолета та 11 команд «гвинтівочників» з усієї України, загалом понад 100 спортсменів. Як розповіла тренерка ДЮСШ № 1 та юніорської збірної України Альона Федорова, «бронзу» здобули четверо вихованців спортивної школи з Горішніх Плавнів: Софія Михайлюк, Анна Ляшенко, Максим Валейшо, Максим Коваленко. Вони виступали в одній команді зі стрільби з гвинтівки.

«Це були незвичні змагання, які проводяться в Україні один раз на рік, — наголосила Альона Федорова. — У команді по дві дівчини та по два хлопці, які змагаються в «дуелях» проти інших команд».

Загалом на чемпіонаті у Львові виступали дев’ять представників ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів, які показали найкращі результати на обласних змаганнях. При цьому «гвинтівочна група» з Полтавщини у Львові була представлена виключно вихованцями ДЮСШ №1 нашого міста.

Як зауважила Альона Федорова, перший старт нашої команди пройшов не дуже вдало: суперники були досвідченіші за наших 13-річних спортсменів, які вперше брали участь у таких змаганнях.

«Практично на рівних наша команда програла київській команді, — вказала вона. — У команді киян були двоє майстрів спорту та два учасники чемпіонату Європи — дуже сильні спортсмени. У нас була однакова кількість балів та лише за рахунок додаткових пострілів ми програли 3:1».

Також наші спортсмени змагалися з вінничанами.

«Тут була наша значна перевага з відривом у 30 балів», — зазначила тренерка.

Разом з Альоною Федоровою наставником наших спортсменів є Владислав Григоренко. 12 квітня троє вихованців ДЮСШ №1 — Анна Ляшенко, Софія Михайлюк, Тимур Підгорний — вирушать на тренувальний збір перед участю в Юнацькій лізі Європи, яка пройде в Хорватії наприкінці квітня. На змаганнях у Львові Тимур Підгорний посів тільки п’яте командне місце, але завдяки тим здобуткам, які були у нього раніше, він також буде представляти Україну в Хорватії.