Пориньте у книжковий світ з талановитими авторами — підбірка від книжкової блогерки Марини Куркач

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Весняні вечори з ароматом цвітіння у поєднанні з домашнім затишком — найкращий час для того, щоб поринути в нові книжкові світи. Книжкова блогерка з Кременчука Марина Куркач пропонує добірку художньої літератури, яка захоплює своєю цікавістю та письменницьким талантом сучасних авторів. Кожна книга з переліку унікальна, має власну ідею і варта уваги читачів

Фредрік Бакман «Ведмеже місто»

Маленьке місто Бьорнстад на півночі Швеції — це місто хокею, в якому майже всіх жителів об’єднує льодова арена. Дорослі і діти не просто тренуються чи грають у хокей, вони живуть ним. Так багато головних персонажів, але кожного з них події однієї ночі змусять зробити вибір і вирішити, яку ціну вони готові заплатити за перемогу. Трилогія роману складається з книг: «Ведмеже місто», «Ми проти вас», «Переможці». Всі три книги мають динамічний сюжет і глибину соціально-психологічної прози, яка вражає своєю емоційністю.

Крістін Генна «Соловей»

Друга світова війна, Франція окупована нацистами, навколо смерть, єдина мета — залишитися живими. Сестри В’янн та Ізабель дуже різні, у них складні стосунки, але війна поєднає їх страшними випробуваннями і непохитною силою духу. Історія про двох жінок, які попри страждання, голод і небезпеку — вижили, не скорилися ворогу, та героїчно врятували велику кількість інших людей. Авторка майстерно акцентує увагу читачів на величезній ролі й хоробрості жінок під час війни, які часто недооцінюють.

Мирослава Українська «Думки, що лягли на папір»

Збірка містить сімнадцять оповідань про людей, які з початком війни отримали статус тимчасово переміщених осіб. Серед цих оповідань є й автобіографічна розповідь авторки. Всі історії справжні, а персонажі реальні — це усвідомлення холодом проникає під шкіру, зважаючи на те, яким є наше сьогодення. Про події, які сталися після вторгнення росії в Україну й про те, як війна змінила життя кожного з нас, читати важко. Але й не читати неможливо, бо книга описує справжність, людяність і любов до своєї країни, які надихають вірити в перемогу.

Олена Моренцова-Шулик «Смак свободи»

Варя хоче бути шеф-кухаркою і мріє потрапити в команду до Алекса Якутова, але в її рідному селищі досягти цього неможливо. Мама радить їй просто вийти заміж, а інші сприймають її дивачкою. Тож після звільнення з придорожнього кафе, Варя поспіхом збирає речі і вирушає до Львова. У Львові вона винаймає стареньку квартиру, в якій знаходить книгу «Першу українську загально-практичну кухню» Ольги-Марії Франко, видану у 1929 році в Коломиї. За допомогою рецептів страв О. Франко дівчина розпочне шлях до своїх мрій, який буде сповнений гумору, магічності і невтомної праці.

Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш»

Головна героїня Лілі виросла в заможній сім'ї, але в ній не було достатньо безпеки. Після смерті тата Лілі починає осмислювати своє дитинство і стосунки батьків, які простими аж ніяк не назвеш. Переїхавши у Бостон дівчина зустрічає Райлі, кохання між ними виникає швидко і пристрасно, але перетворюється на аб’юзивні стосунки. Отже, перед героїнею постане вибір між коханням та спробою розірвати коло насильства. Психологічний роман-драма детально розкриває проблематику домашнього насильства і його сміливо можна назвати однією з кращих книг авторки.

Наталя Місюк «Мова: таємниці відьом»

У містечку чарівного світу живуть Чотири Відьми, Іменник, Числівник, пані Множина, Сполучник, Прикметник, Прийменник та пан Прислівник. Кожен із них виконує свою важливу роботу, кожен із них унікальний. Неочікувано до них потрапляє герой з нашого світу і на нього чекають цікаві пригоди з особливою місією. Інтригуючий сюжет у поєднанні з блискучим почуттям гумору, зрозумілим поясненням мовних норм та корисними порадами, які легко запам’ятовуються. Книга ідеально підійде для читання всією родиною, бо дуже цікава і сприяє легкому вивченню української мови, як дітьми, так і дорослими.

Ірина Славінська «Повітряна й тривожна книжка»

Збірка есеїв про те, як змінилося наше життя з початком повномасштабного вторгнення росії. Буденні речі, звичний побут, повсякденні турботи — зазнали змін, тому дуже важливо знаходити для себе маленькі радощі, які допоможуть триматися. Влучно описано життя жінок в Україні зараз, коли хронічна небезпека чергується з турботою про себе і бажанням зберегти ту реальність, яка була у нас до. Історії різні, але поєднані тим, що авторка наголошує в них на тому, що досвід і почуття кожної людини — унікальні і важливі, особливо під час війни.