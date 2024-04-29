Через зміни у законодавстві усіх чоловіків з травня направлятимуть на проходження ВЛК

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 176

Після набуття чинності закону про вдосконалення мобілізації чоловіки матимуть 60 днів на те, аби оновити свої військово-облікові дані

Усі військовозобов’язані, які мають хвороби, та їхні довідки не внесені до Helsi, мають принести до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їхні діагнози. А особам з інвалідністю необхідно надати в ТЦК довідку МСЕК.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтервʼю «Телеграфу».

Після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня чоловіки матимуть 60 днів на те, аби оновити свої військово-облікові дані. За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, всіх військовозобовʼязаних громадян направлятимуть на ВЛК.

— Військовозобов’язаний громадянин, який прибуває для уточнення своїх військово-облікових даних, однозначно буде направлений на ВЛК, навіть якщо йому надають відстрочку, — пояснив Роман Істомін.

Він наголосив, що інформація щодо придатності до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних, які потрібно уточнити. Роман Істомін зауважив, що не потрібно цього боятися та звинувачувати ТЦК в незаконності направлення на проходження ВЛК.

Він додав, що лікарі ВЛК мають доступ до інформаційної системи Helsi, де зберігаються всі медичні документи. Проте, якщо військовозобов’язаний знає про свої діагностовані хвороби, але його довідки не внесли до цієї системи, варто до ТЦК принести документи, які підтверджують медичний діагноз. А у разі інвалідності громадянин повинен мати довідку МСЕК.

Нагадаємо, у законі про вдосконалення мобілізації, який набирає чинності 18 травня, також передбачено проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп. Виняток зроблений лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.

А замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію.