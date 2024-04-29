Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з воїном «Азову» Богданом Власюгою

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 4

Сьогодні, 29 квітня, Глобинська громада зустрічала на щиті загиблого земляка Богдана Сергійовича Власюгу. Схилившись на коліно, земляки провели захисника в останню путь.

Богдан Власюга народився 23 липня 1980 року у Глобиному, здобув середню освіту у школі № 1, а вищу — у Кременчуцькому політехнічному інституті імені Остроградського. Повернувшись додому, працював на м’ясокомбінаті та маслозаводі. Потім була строкова служба, по завершенні якої Богдан продовжив працювати на КрАЗі.

У 2009 році чоловік переїхав працювати за межі України. Згодом одружився.

У січні 2023 Богдан Власюга повернувся в Україну і вже наприкінці місяця став кулеметником Добровольчого Українського Корпусу «Правий Сектор». У боях зазнавав контузій і поранень, але щоразу повертався до побратимів на передову.

1 листопада минулого року перейшов на службу до військової частини 3057 НГУ «Азов», де продовжив службу на посаді зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів.

Богдан отримав смертельне поранення 25 квітня. Трапилося це під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Григорівка (Бахмутський район Донецької області).