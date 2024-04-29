Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з воїном «Азову» Богданом Власюгою

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 4

 

Вічна шана загиблому захиснику України

Сьогодні, 29 квітня, Глобинська громада зустрічала на щиті загиблого земляка Богдана Сергійовича Власюгу. Схилившись на коліно, земляки провели захисника в останню путь. 

 

Богдан Власюга народився 23 липня 1980 року у Глобиному, здобув середню освіту у школі № 1, а вищу — у Кременчуцькому політехнічному інституті імені Остроградського. Повернувшись додому, працював на м’ясокомбінаті та маслозаводі. Потім була строкова служба, по завершенні якої Богдан продовжив працювати на КрАЗі.

У 2009 році чоловік переїхав працювати за межі України. Згодом одружився.

 

У січні 2023 Богдан Власюга повернувся в Україну і вже наприкінці місяця став кулеметником Добровольчого Українського Корпусу «Правий Сектор». У боях зазнавав контузій і поранень, але щоразу повертався до побратимів на передову.

1 листопада минулого року перейшов на службу до військової частини 3057 НГУ «Азов», де продовжив службу на посаді зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів.

Богдан отримав смертельне поранення 25 квітня. Трапилося це під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Григорівка (Бахмутський район Донецької області).

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх