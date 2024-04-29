Увечері в понеділок у «час пік» російська армія завдала удару балістичною ракетою «Іскандер» по Одесі. Внаслідок удару ракети з касетною боєголовкою одразу загинуло двоє людей та собака. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
Пізніше стало відомо, що в лікарні померли ще дві жінки. Крім того, близько 27 людей отримали поранення та травми. Серед поранених двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їхні життя зараз борються лікарі.
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в місті пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
Уламки ракети потрапили в «Палац студентів» Одеської юридичної академії, дах якої згорів.
Осколкові поранення правого стегна отримав екснардеп від Партії регіонів, колишній очільник Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Його госпіталізували до клінічної лікарні №10, а пізніше перевезли до приватної клініки.
Додано:
У ракеті, якою ворог атакував Одесу, була шрапнель, яку використовують для знищення живої сили.
Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.