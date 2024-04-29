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Російська армія завдала ракетного удару по Одесі – четверо загиблих та 27 поранених (додано)

Вчора, 21:26 Переглядів: 257

 

Уламки ракети потрапили в «Палац студентів» Одеської юридичної академії, дах якої згорів

Увечері в понеділок у «час пік» російська армія завдала удару балістичною ракетою «Іскандер» по Одесі. Внаслідок удару ракети з касетною боєголовкою одразу загинуло двоє людей та собака. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Пізніше стало відомо, що в лікарні померли ще дві жінки. Крім того, близько 27 людей отримали поранення та травми. Серед поранених двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їхні життя зараз борються лікарі.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в місті пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Уламки ракети потрапили в «Палац студентів» Одеської юридичної академії, дах якої згорів.

Осколкові поранення правого стегна отримав екснардеп від Партії регіонів, колишній очільник Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Його госпіталізували до клінічної лікарні №10, а пізніше перевезли до приватної клініки.

Додано:

У ракеті, якою ворог атакував Одесу, була шрапнель, яку використовують для знищення живої сили.

Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

- Тип озброєння наразі ще встановлюється. Але можу констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкту спостерігаються дірки від шрапнелі, який використовується для знищення живої сили та для ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі і мирним мешканцям, - заявив він.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ракетний удар Одеса загиблі
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