Кожне друге звернення на гарячу лінію ПОВА стосується стану доріг в області

Кожне друге звернення, що надходили на гарячу лінію Полтавської облвійськадміністрації, стосувалося стану доріг в області. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської ОВА.
Також громадяни скаржилися на сміттєзвалища, безпритульних тварин, обслуговування і ремонт об’єктів загального користування, благоустрій територій населених пунктів тощо.
Найбільше скарг стосувалося доріг у Полтаві та Полтавському районі. Також активно зверталися жителі міста Кременчука, Новосанжарської, Глобинської, Пирятинської, Білицької, Гадяцької та Диканської громад.
У Полтавській облвійськадміністрації також зазначають, що в умовах воєнного стану громадам варто самостійно шукати оптимальні шляхи утримання в належному стані автомобільних доріг.
Працівники кол-центру при ОВА завжди перевіряють усі звернення на коректність та повноту отриманої інформації, а потім перенаправляють їх у відповідні громади чи служби задля вирішення.
Нагадаємо, в області також проаналізували й кількість скарг з питань освіти — з Кременчука надійшло найбільше.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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