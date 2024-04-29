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Кожне друге звернення на гарячу лінію ПОВА стосується стану доріг в області

Вчора, 21:45 Переглядів: 202

 

З початку року до кол-центру надійшло 154 звернення стосовно благоустрою та будівництва

Кожне друге звернення, що надходили на гарячу лінію Полтавської облвійськадміністрації, стосувалося стану доріг в області. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської ОВА.

Також громадяни скаржилися на сміттєзвалища, безпритульних тварин, обслуговування і ремонт об’єктів загального користування, благоустрій територій населених пунктів тощо.

Найбільше скарг стосувалося доріг у Полтаві та Полтавському районі. Також активно зверталися жителі міста Кременчука, Новосанжарської, Глобинської, Пирятинської, Білицької, Гадяцької та Диканської громад.

У Полтавській облвійськадміністрації також зазначають, що в умовах воєнного стану громадам варто самостійно шукати оптимальні шляхи утримання в належному стані автомобільних доріг.

Працівники кол-центру при ОВА завжди перевіряють усі звернення на коректність та повноту отриманої інформації, а потім перенаправляють їх у відповідні громади чи служби задля вирішення.

Нагадаємо, в області також проаналізували й кількість скарг з питань освіти — з Кременчука надійшло найбільше.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: дороги ями ремонт доріг скарги гаряча лінія
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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